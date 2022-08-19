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Полиция Екатеринбурга устроила погоню за пьяным лихачом

Полиция Екатеринбурга устроила погоню за пьяным лихачом - РИА Новости, 19.08.2022

Полиция Екатеринбурга устроила погоню за пьяным лихачом

Погоня со стрельбой за пьяным водителем произошла в Екатеринбурге в ночь на пятницу, сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T13:57

2022-08-19T13:57

2022-08-19T14:42

происшествия

авто

екатеринбург

гибдд мвд рф

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Погоня со стрельбой за пьяным водителем произошла в Екатеринбурге в ночь на пятницу, сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.По информации ГУМВД, ночью в 02.45 (00.45 мск) сотрудники ГИБДД при несении службы на улице Авиационная заметили автомобиль Mazda 6, который пролетел на огромной скорости перекресток на запрещающий сигнал светофора. Через громкоговоритель правоохранители потребовали водителя остановиться, однако тот проигнорировал команду. В погоню отправились несколько нарядов ДПС, после неоднократных призывов остановиться полицейские применили табельное оружие - выстрели сначала в небо, потом - в колеса, всего было истрачено семь патронов, отметили в пресс-службе ведомства."Одна из пуль попала в переднее колесо, и лишь тогда ночной гонщик решил не испытывать судьбу и остановился... Он предпринял еще одну попытку ретироваться быстрым бегом. В одних плавках он сиганул в лесную чащу, затем прыгнул в небольшой водоем, переплыл его и спрятался. Полицейские при помощи фонариков искали его, убеждая выйти с повинной, а полчища комаров и холод вынудили его сдаться", - приводятся в сообщении слова Горелых.Задержанным оказался нетрудоустроенный, ранее судимый за причастность к преступлению, связанному с наркотиками, 33-летний житель Екатеринбурга. В ходе опроса водителя стражи порядка почувствовали от мужчины запах алкоголя, но от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения тот отказался."Он освободился в марте 2017 года, кроме того, 20 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД, в большинстве случаев - за проезд на красный", - отметил Горелых.В отношении лихача составили административные протоколы, за невыполнение требования сотрудника ДПС остановиться его ждет административная ответственность, а отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения влечет за собой штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от 1,5 до 2 лет, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220818/khabarovsk-1810380188.html

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происшествия, авто, екатеринбург, гибдд мвд рф