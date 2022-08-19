https://ria.ru/20220819/pogoda-1810641991.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 19.08.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Облачная погода с прояснениями и до плюс 27 градусов ожидают москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T08:11

2022-08-19T08:11

2022-08-19T08:11

общество

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями и до плюс 27 градусов ожидают москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня облачная с прояснениями погода. В Москве без осадков, по Московской области без существенных осадков. Максимальная температура в столице плюс 25-27 градусов, по Московской области плюс 23-28 градусов", - рассказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер сегодня будет дуть восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 755 миллиметров ртутного столба, что существенно выше средних многолетних значений.

https://ria.ru/20220813/moskva-1809358087.html

москва

московская область (подмосковье)

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, московская область (подмосковье)