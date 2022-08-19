https://ria.ru/20220819/pogoda-1810641991.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 19.08.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Облачная погода с прояснениями и до плюс 27 градусов ожидают москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T08:11
2022-08-19T08:11
2022-08-19T08:11
общество
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями и до плюс 27 градусов ожидают москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня облачная с прояснениями погода. В Москве без осадков, по Московской области без существенных осадков. Максимальная температура в столице плюс 25-27 градусов, по Московской области плюс 23-28 градусов", - рассказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер сегодня будет дуть восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 755 миллиметров ртутного столба, что существенно выше средних многолетних значений.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
В Москве в пятницу ожидают облачную погоду и до 27 градусов тепла