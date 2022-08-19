https://ria.ru/20220819/pogibshie-1810872003.html
В Донецке при обстреле погибли два мирных жителя
В Донецке при обстреле погибли два мирных жителя - РИА Новости, 19.08.2022
В Донецке при обстреле погибли два мирных жителя
Два мирных жителя погибли в Кировском районе Донецка из-за обстрела украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T20:03
2022-08-19T20:03
2022-08-19T20:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в Кировском районе Донецка из-за обстрела украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Вооруженные формирования Украины обстреляли Кировский район Донецка, по улице Ушакова в поселке Лозовском убиты мужчина 1949 года рождения и женщина 1951 года рождения", - сообщается в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220819/dnr-1810650686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
20:03 19.08.2022 (обновлено: 20:21 19.08.2022)
В Донецке при обстреле погибли два мирных жителя
Штаб обороны ДНР: при обстреле украинскими войсками Донецка погибли мужчина и женщина