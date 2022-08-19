https://ria.ru/20220819/pogibshie-1810872003.html

В Донецке при обстреле погибли два мирных жителя

В Донецке при обстреле погибли два мирных жителя - РИА Новости, 19.08.2022

В Донецке при обстреле погибли два мирных жителя

Два мирных жителя погибли в Кировском районе Донецка из-за обстрела украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T20:03

2022-08-19T20:03

2022-08-19T20:21

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в Кировском районе Донецка из-за обстрела украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Вооруженные формирования Украины обстреляли Кировский район Донецка, по улице Ушакова в поселке Лозовском убиты мужчина 1949 года рождения и женщина 1951 года рождения", - сообщается в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220819/dnr-1810650686.html

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины