https://ria.ru/20220819/podmoskove-1810778237.html

В Подмосковье продлили оранжевый уровень погодной опасности

В Подмосковье продлили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 19.08.2022

В Подмосковье продлили оранжевый уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил в пятницу "оранжевый" уровень погодной опасности в Подмосковье из-за пожароопасности, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T15:36

2022-08-19T15:36

2022-08-19T15:36

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Гидрометцентр продлил в пятницу "оранжевый" уровень погодной опасности в Подмосковье из-за пожароопасности, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о пожарной опасности в Подмосковье действует до 12.00 21 августа.Кроме того, "желтый" уровень опасности продлен в Москве из-за пожарной опасности. Предупреждение действует до 12.00 21 августа.

https://ria.ru/20220813/moskva-1809358087.html

московская область (подмосковье)

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), общество