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В Подмосковье продлили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 19.08.2022
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В Подмосковье продлили оранжевый уровень погодной опасности
В Подмосковье продлили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 19.08.2022
В Подмосковье продлили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил в пятницу "оранжевый" уровень погодной опасности в Подмосковье из-за пожароопасности, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T15:36
2022-08-19T15:36
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Гидрометцентр продлил в пятницу "оранжевый" уровень погодной опасности в Подмосковье из-за пожароопасности, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о пожарной опасности в Подмосковье действует до 12.00 21 августа.Кроме того, "желтый" уровень опасности продлен в Москве из-за пожарной опасности. Предупреждение действует до 12.00 21 августа.
https://ria.ru/20220813/moskva-1809358087.html
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московская область (подмосковье), общество
Московская область (Подмосковье), Общество
15:36 19.08.2022
 
В Подмосковье продлили оранжевый уровень погодной опасности

В Подмосковье продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за возможных пожаров

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Курганской области / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Курганской области
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Сотрудники МЧС тушат лесной пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Гидрометцентр продлил в пятницу "оранжевый" уровень погодной опасности в Подмосковье из-за пожароопасности, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о пожарной опасности в Подмосковье действует до 12.00 21 августа.
Кроме того, "желтый" уровень опасности продлен в Москве из-за пожарной опасности. Предупреждение действует до 12.00 21 августа.
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Московская область (Подмосковье)Общество
 
 
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