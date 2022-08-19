https://ria.ru/20220819/podmoskove-1810778237.html
В Подмосковье продлили оранжевый уровень погодной опасности
В Подмосковье продлили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 19.08.2022
В Подмосковье продлили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил в пятницу "оранжевый" уровень погодной опасности в Подмосковье из-за пожароопасности, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T15:36
2022-08-19T15:36
2022-08-19T15:36
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Гидрометцентр продлил в пятницу "оранжевый" уровень погодной опасности в Подмосковье из-за пожароопасности, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый - погода опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о пожарной опасности в Подмосковье действует до 12.00 21 августа.Кроме того, "желтый" уровень опасности продлен в Москве из-за пожарной опасности. Предупреждение действует до 12.00 21 августа.
https://ria.ru/20220813/moskva-1809358087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество
Московская область (Подмосковье), Общество
В Подмосковье продлили оранжевый уровень погодной опасности
В Подмосковье продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за возможных пожаров