Рейтинг@Mail.ru
Более 3 тысяч молодых педагогов устроились в школы Подмосковья за два года - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220819/podmoskove-1810743989.html
Более 3 тысяч молодых педагогов устроились в школы Подмосковья за два года
Более 3 тысяч молодых педагогов устроились в школы Подмосковья за два года - РИА Новости, 19.08.2022
Более 3 тысяч молодых педагогов устроились в школы Подмосковья за два года
В школы Московской области за последние два года устроились более трёх тысяч молодых педагогов, всего в Подмосковье работают более 12 тысяч молодых... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T13:50
2022-08-19T13:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
образование - общество
учителя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749810475_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_4778b5f10bb242a534d17717cb60235a.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В школы Московской области за последние два года устроились более трёх тысяч молодых педагогов, всего в Подмосковье работают более 12 тысяч молодых профессионалов, сообщили в региональном минобразования."В школах Подмосковья работает почти 50 тысяч педагогов, из них 26%, более 12 тысяч человек – молодые учителя. За последние два года в школы области трудоустроились свыше 3 тысяч таких специалистов", - приводят в сообщении слова вица-губернатора Ирины Каклюгиной.Отмечается, что число педагогов до 35 лет ежегодно только увеличивается: за два года более чем на 750 человек.
https://ria.ru/20220818/stroitelstvo-1810382774.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749810475_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_78eb1cfef18bc4ccfcb40f1b00b5b863.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), образование - общество, учителя
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Образование - Общество, учителя
13:50 19.08.2022
 

Более 3 тысяч молодых педагогов устроились в школы Подмосковья за два года

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУчитель раскладывает тетради в классе
Учитель раскладывает тетради в классе - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Учитель раскладывает тетради в классе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В школы Московской области за последние два года устроились более трёх тысяч молодых педагогов, всего в Подмосковье работают более 12 тысяч молодых профессионалов, сообщили в региональном минобразования.
"В школах Подмосковья работает почти 50 тысяч педагогов, из них 26%, более 12 тысяч человек – молодые учителя. За последние два года в школы области трудоустроились свыше 3 тысяч таких специалистов", - приводят в сообщении слова вица-губернатора Ирины Каклюгиной.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 10:29Новости Подмосковья
Глава Подмосковья: строительство медицинских объектов идет с опережением
Отмечается, что число педагогов до 35 лет ежегодно только увеличивается: за два года более чем на 750 человек.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Образование - Обществоучителя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала