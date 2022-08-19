https://ria.ru/20220819/podmoskove-1810743989.html

Более 3 тысяч молодых педагогов устроились в школы Подмосковья за два года

Более 3 тысяч молодых педагогов устроились в школы Подмосковья за два года - РИА Новости, 19.08.2022

Более 3 тысяч молодых педагогов устроились в школы Подмосковья за два года

В школы Московской области за последние два года устроились более трёх тысяч молодых педагогов, всего в Подмосковье работают более 12 тысяч молодых... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T13:50

2022-08-19T13:50

2022-08-19T13:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

образование - общество

учителя

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В школы Московской области за последние два года устроились более трёх тысяч молодых педагогов, всего в Подмосковье работают более 12 тысяч молодых профессионалов, сообщили в региональном минобразования."В школах Подмосковья работает почти 50 тысяч педагогов, из них 26%, более 12 тысяч человек – молодые учителя. За последние два года в школы области трудоустроились свыше 3 тысяч таких специалистов", - приводят в сообщении слова вица-губернатора Ирины Каклюгиной.Отмечается, что число педагогов до 35 лет ежегодно только увеличивается: за два года более чем на 750 человек.

https://ria.ru/20220818/stroitelstvo-1810382774.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), образование - общество, учителя