https://ria.ru/20220819/podmoskove-1810743989.html
Более 3 тысяч молодых педагогов устроились в школы Подмосковья за два года
Более 3 тысяч молодых педагогов устроились в школы Подмосковья за два года - РИА Новости, 19.08.2022
Более 3 тысяч молодых педагогов устроились в школы Подмосковья за два года
В школы Московской области за последние два года устроились более трёх тысяч молодых педагогов, всего в Подмосковье работают более 12 тысяч молодых... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T13:50
2022-08-19T13:50
2022-08-19T13:50
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. В школы Московской области за последние два года устроились более трёх тысяч молодых педагогов, всего в Подмосковье работают более 12 тысяч молодых профессионалов, сообщили в региональном минобразования."В школах Подмосковья работает почти 50 тысяч педагогов, из них 26%, более 12 тысяч человек – молодые учителя. За последние два года в школы области трудоустроились свыше 3 тысяч таких специалистов", - приводят в сообщении слова вица-губернатора Ирины Каклюгиной.Отмечается, что число педагогов до 35 лет ежегодно только увеличивается: за два года более чем на 750 человек.
https://ria.ru/20220818/stroitelstvo-1810382774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), образование - общество, учителя
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Образование - Общество, учителя