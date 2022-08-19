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Министр обороны Мали оценил российскую дипломатическую поддержку - РИА Новости, 19.08.2022
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Министр обороны Мали оценил российскую дипломатическую поддержку
Министр обороны Мали оценил российскую дипломатическую поддержку - РИА Новости, 19.08.2022
Министр обороны Мали оценил российскую дипломатическую поддержку
Дипломатическая поддержка России позволила Мали сохранить пространство для выражения своей позиции на международной арене, сообщил министр обороны Мали Садио... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T07:43
2022-08-19T07:43
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Дипломатическая поддержка России позволила Мали сохранить пространство для выражения своей позиции на международной арене, сообщил министр обороны Мали Садио Камара в интервью РИА Новости.Он признал, что в конце холодной войны военное сотрудничество Мали с Россией относительно снизилось. В связи с этим министр приветствовал восстановление динамики отношений между двумя странами."Мы приветствуем активизацию этого сотрудничества, которое происходит в решающий момент нашей истории", - подчеркнул он.Садио Камара также приветствовал материальную и стратегическую поддержку российских властей Мали в области дипломатии, безопасности и развития.Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН, которая регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков.Военные в Мали в мае 2021 года арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о проведении президентских и парламентских выборов в Мали. Конституционный суд Мали объявил Гоиту президентом переходного периода.
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в мире, мали, россия
В мире, Мали, Россия
07:43 19.08.2022
 
Министр обороны Мали оценил российскую дипломатическую поддержку

Министр обороны Мали Камара приветствовал активизацию сотрудничества с Россией

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМали. Город Бамако
Мали. Город Бамако - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Дипломатическая поддержка России позволила Мали сохранить пространство для выражения своей позиции на международной арене, сообщил министр обороны Мали Садио Камара в интервью РИА Новости.
"Помимо участия в процессе обеспечения безопасности и стабилизации страны, российская дипломатическая поддержка позволила Мали сохранить пространство для выражения (своей позиции – ред.) на международной арене", - заявил собеседник агентства.
Он признал, что в конце холодной войны военное сотрудничество Мали с Россией относительно снизилось. В связи с этим министр приветствовал восстановление динамики отношений между двумя странами.
"Мы приветствуем активизацию этого сотрудничества, которое происходит в решающий момент нашей истории", - подчеркнул он.
Садио Камара также приветствовал материальную и стратегическую поддержку российских властей Мали в области дипломатии, безопасности и развития.
Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН, которая регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков.
Военные в Мали в мае 2021 года арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о проведении президентских и парламентских выборов в Мали. Конституционный суд Мали объявил Гоиту президентом переходного периода.
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