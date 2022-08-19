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В РЖД заявили о росте внутрироссийских перевозок
В РЖД заявили о росте внутрироссийских перевозок - РИА Новости, 19.08.2022
В РЖД заявили о росте внутрироссийских перевозок
Погрузка на сети "Российских железных дорог" постепенно стабилизируется: внутрироссийские перевозки с начала августа выросли на 1%, заявили в железнодорожном... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T17:19
2022-08-19T17:19
2022-08-19T17:29
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Погрузка на сети "Российских железных дорог" постепенно стабилизируется: внутрироссийские перевозки с начала августа выросли на 1%, заявили в железнодорожном холдинге.Согласно ранее опубликованным данным компании, погрузка на сети РЖД показывала отрицательную динамику с марта текущего года."Ситуация с погрузкой на сети РЖД постепенно стабилизируется. Внутрироссийские перевозки с начала августа выросли на 1%. Увеличивается погрузка чёрных металлов (+9,9%), удобрений (16%), зерна (+13,1%), строительных грузов (+9,5%)", - говорится в Telegram-канале компании со ссылкой на брифинг замглавы РЖД Алексея Шило с грузоотправителями.При этом погрузка в восточном направлении с начала месяца выросла на 3,5%, в т.ч. уголь (+5,8%), нефтяные (+0,3%), контейнеры (+22,5%), руда (+15,6%), зерно (+20%), бумага (+10,1%)."Трафик здесь уплотняется. Количество тяжеловесных поездов массой 7100 тонн за 7 месяцев 2022 года выросло на 65%, до 9 тысяч составов. В режиме виртуальной сцепки, с минимальным интервалом, провели 6500 поездов — вчетверо больше, чем в прошлом году. Всё это позволило дополнительно перевезти 2 млн тонн грузов", - рассказали в РЖД.
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17:19 19.08.2022 (обновлено: 17:29 19.08.2022)
В РЖД заявили о росте внутрироссийских перевозок
РЖД: внутрироссийские перевозки с начала августа выросли на один процент
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
Погрузка на сети "Российских железных дорог" постепенно стабилизируется: внутрироссийские перевозки с начала августа выросли на 1%, заявили
в железнодорожном холдинге.
Согласно ранее опубликованным данным компании, погрузка на сети РЖД
показывала отрицательную динамику с марта текущего года.
"Ситуация с погрузкой на сети РЖД постепенно стабилизируется. Внутрироссийские перевозки с начала августа выросли на 1%. Увеличивается погрузка чёрных металлов (+9,9%), удобрений (16%), зерна (+13,1%), строительных грузов (+9,5%)", - говорится в Telegram-канале компании со ссылкой на брифинг замглавы РЖД Алексея Шило с грузоотправителями.
При этом погрузка в восточном направлении с начала месяца выросла на 3,5%, в т.ч. уголь (+5,8%), нефтяные (+0,3%), контейнеры (+22,5%), руда (+15,6%), зерно (+20%), бумага (+10,1%).
"Трафик здесь уплотняется. Количество тяжеловесных поездов массой 7100 тонн за 7 месяцев 2022 года выросло на 65%, до 9 тысяч составов. В режиме виртуальной сцепки, с минимальным интервалом, провели 6500 поездов — вчетверо больше, чем в прошлом году. Всё это позволило дополнительно перевезти 2 млн тонн грузов", - рассказали в РЖД.