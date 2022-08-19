Рейтинг@Mail.ru
В РЖД заявили о росте внутрироссийских перевозок - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220819/perevozki-1810822088.html
В РЖД заявили о росте внутрироссийских перевозок
В РЖД заявили о росте внутрироссийских перевозок - РИА Новости, 19.08.2022
В РЖД заявили о росте внутрироссийских перевозок
Погрузка на сети "Российских железных дорог" постепенно стабилизируется: внутрироссийские перевозки с начала августа выросли на 1%, заявили в железнодорожном... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T17:19
2022-08-19T17:29
туризм
ржд
экономика
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598872835_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_65ac51b4efe8e922c8d27f36f4799c9c.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Погрузка на сети "Российских железных дорог" постепенно стабилизируется: внутрироссийские перевозки с начала августа выросли на 1%, заявили в железнодорожном холдинге.Согласно ранее опубликованным данным компании, погрузка на сети РЖД показывала отрицательную динамику с марта текущего года."Ситуация с погрузкой на сети РЖД постепенно стабилизируется. Внутрироссийские перевозки с начала августа выросли на 1%. Увеличивается погрузка чёрных металлов (+9,9%), удобрений (16%), зерна (+13,1%), строительных грузов (+9,5%)", - говорится в Telegram-канале компании со ссылкой на брифинг замглавы РЖД Алексея Шило с грузоотправителями.При этом погрузка в восточном направлении с начала месяца выросла на 3,5%, в т.ч. уголь (+5,8%), нефтяные (+0,3%), контейнеры (+22,5%), руда (+15,6%), зерно (+20%), бумага (+10,1%)."Трафик здесь уплотняется. Количество тяжеловесных поездов массой 7100 тонн за 7 месяцев 2022 года выросло на 65%, до 9 тысяч составов. В режиме виртуальной сцепки, с минимальным интервалом, провели 6500 поездов — вчетверо больше, чем в прошлом году. Всё это позволило дополнительно перевезти 2 млн тонн грузов", - рассказали в РЖД.
https://ria.ru/20220819/rzhd-1810728840.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598872835_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_20e6cb2e02acf8bb06d2acfa98b188cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ржд, экономика, новости - туризм, туризм
Туризм, РЖД, Экономика, Новости - Туризм, Туризм
17:19 19.08.2022 (обновлено: 17:29 19.08.2022)
 
В РЖД заявили о росте внутрироссийских перевозок

РЖД: внутрироссийские перевозки с начала августа выросли на один процент

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип ОАО "Российские железные дороги"
Логотип ОАО Российские железные дороги - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Логотип ОАО "Российские железные дороги". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Погрузка на сети "Российских железных дорог" постепенно стабилизируется: внутрироссийские перевозки с начала августа выросли на 1%, заявили в железнодорожном холдинге.
Согласно ранее опубликованным данным компании, погрузка на сети РЖД показывала отрицательную динамику с марта текущего года.
"Ситуация с погрузкой на сети РЖД постепенно стабилизируется. Внутрироссийские перевозки с начала августа выросли на 1%. Увеличивается погрузка чёрных металлов (+9,9%), удобрений (16%), зерна (+13,1%), строительных грузов (+9,5%)", - говорится в Telegram-канале компании со ссылкой на брифинг замглавы РЖД Алексея Шило с грузоотправителями.
При этом погрузка в восточном направлении с начала месяца выросла на 3,5%, в т.ч. уголь (+5,8%), нефтяные (+0,3%), контейнеры (+22,5%), руда (+15,6%), зерно (+20%), бумага (+10,1%).
"Трафик здесь уплотняется. Количество тяжеловесных поездов массой 7100 тонн за 7 месяцев 2022 года выросло на 65%, до 9 тысяч составов. В режиме виртуальной сцепки, с минимальным интервалом, провели 6500 поездов — вчетверо больше, чем в прошлом году. Всё это позволило дополнительно перевезти 2 млн тонн грузов", - рассказали в РЖД.
Новый двухэтажный вагон-бистро для поездов дальнего следования - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 15:35Туризм
РЖД показали новый вагон-бистро в двухэтажном поезде
 
ТуризмРЖДЭкономикаНовости - ТуризмТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала