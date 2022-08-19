https://ria.ru/20220819/perevody-1810627630.html

В ЦБ рассказали, сколько средств перевели россияне в иностранные банки

В ЦБ рассказали, сколько средств перевели россияне в иностранные банки - РИА Новости, 19.08.2022

В ЦБ рассказали, сколько средств перевели россияне в иностранные банки

Объем операций россиян в пользу иностранных банков в июне на фоне укрепившегося рубля и смягчения лимитов на переводы за рубеж вырос до максимума с начала 2018... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T01:57

2022-08-19T01:57

2022-08-19T01:57

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Объем операций россиян в пользу иностранных банков в июне на фоне укрепившегося рубля и смягчения лимитов на переводы за рубеж вырос до максимума с начала 2018 года - 4,65 миллиарда долларов, следует из данных ЦБ РФ.Согласно данным регулятора, операции российских домохозяйств с банками-нерезидентами в июне увеличились до 266,1 миллиарда рублей, или 4,65 миллиарда долларов. При этом еще месяцем ранее эти операции составляли 99,6 миллиарда рублей, или 1,57 миллиарда долларов.Июньский объем переводов россиян за рубеж является максимальным с начала 2018 года - более ранней статистики ЦБ не публикует. Наиболее близкий показатель был зафиксирован в феврале текущего года - 4,3 миллиарда долларов.При этом из-за обвалившегося тогда курса рубля объем переводов россиян за рубеж в феврале в рублевом выражении превышает июньский в 1,3 раза и составляет 331,6 миллиарда рублей.Банк России в начале июня повысил лимит на переводы россиян со своего счета в российском банке за границу себе или другому физлицу втрое - до 150 тысяч долларов.

https://ria.ru/20220818/dollar-1810495518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, центральный банк рф (цб рф)