Сенатор Карасин считает ошибкой доверять Зеленскому на переговорах
Сенатор Карасин назвал Зеленского ненадежным переговорщиком, которому нельзя доверять
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский - ненадежный переговорщик, которому нельзя доверять, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Для переговоров с киевским управителем во Львов прибыли генеральный секретарь ООН (Антониу Гутерреш) и президент Турции (Тайип Эрдоган) – зрелые люди, соблюдающие приличия общения. И кого они увидели перед собой? Небритого человека в несвежем белье и похожих на него не очень опрятных соратников", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Задавшись вопросом, кто сценарист и режиссёр этого действа, Карасин предположил, что сам Зеленский таковым и является. "Он играет сценки из давно просмотренных фильмов про подпольщиков и партизан. Дескать, глядите, как мы страдаем. Руки помыть некогда!", - отметил политик.
Вопрос, что можно ожидать от этого деятеля в решении серьёзных проблем, например, ракетных обстрелов Запорожской АЭС, сделавших народы Европы заложниками его неуёмной импровизации, написал законодатель.
"Просчитать наперёд таких людей невозможно, и верить им на слово было бы ошибкой", - заключил сенатор.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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