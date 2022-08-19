https://ria.ru/20220819/peregovory-1810794469.html

Сенатор Карасин считает ошибкой доверять Зеленскому на переговорах

Сенатор Карасин считает ошибкой доверять Зеленскому на переговорах - РИА Новости, 19.08.2022

Сенатор Карасин считает ошибкой доверять Зеленскому на переговорах

Владимир Зеленский - ненадежный переговорщик, которому нельзя доверять, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T16:18

2022-08-19T16:18

2022-08-19T16:18

в мире

антониу гутерреш

европа

энергодар

львов

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский - ненадежный переговорщик, которому нельзя доверять, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин."Для переговоров с киевским управителем во Львов прибыли генеральный секретарь ООН (Антониу Гутерреш) и президент Турции (Тайип Эрдоган) – зрелые люди, соблюдающие приличия общения. И кого они увидели перед собой? Небритого человека в несвежем белье и похожих на него не очень опрятных соратников", - написал сенатор в своем Telegram-канале.Задавшись вопросом, кто сценарист и режиссёр этого действа, Карасин предположил, что сам Зеленский таковым и является. "Он играет сценки из давно просмотренных фильмов про подпольщиков и партизан. Дескать, глядите, как мы страдаем. Руки помыть некогда!", - отметил политик.Вопрос, что можно ожидать от этого деятеля в решении серьёзных проблем, например, ракетных обстрелов Запорожской АЭС, сделавших народы Европы заложниками его неуёмной импровизации, написал законодатель."Просчитать наперёд таких людей невозможно, и верить им на слово было бы ошибкой", - заключил сенатор.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220819/vstrecha-1810697181.html

https://ria.ru/20220612/erdogan-1794962659.html

европа

энергодар

львов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, антониу гутерреш, европа, энергодар, львов, оон, запорожская аэс