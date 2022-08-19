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Сенатор Карасин считает ошибкой доверять Зеленскому на переговорах - РИА Новости, 19.08.2022
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Сенатор Карасин считает ошибкой доверять Зеленскому на переговорах
Сенатор Карасин считает ошибкой доверять Зеленскому на переговорах - РИА Новости, 19.08.2022
Сенатор Карасин считает ошибкой доверять Зеленскому на переговорах
Владимир Зеленский - ненадежный переговорщик, которому нельзя доверять, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T16:18
2022-08-19T16:18
в мире
антониу гутерреш
европа
энергодар
львов
оон
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский - ненадежный переговорщик, которому нельзя доверять, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин."Для переговоров с киевским управителем во Львов прибыли генеральный секретарь ООН (Антониу Гутерреш) и президент Турции (Тайип Эрдоган) – зрелые люди, соблюдающие приличия общения. И кого они увидели перед собой? Небритого человека в несвежем белье и похожих на него не очень опрятных соратников", - написал сенатор в своем Telegram-канале.Задавшись вопросом, кто сценарист и режиссёр этого действа, Карасин предположил, что сам Зеленский таковым и является. "Он играет сценки из давно просмотренных фильмов про подпольщиков и партизан. Дескать, глядите, как мы страдаем. Руки помыть некогда!", - отметил политик.Вопрос, что можно ожидать от этого деятеля в решении серьёзных проблем, например, ракетных обстрелов Запорожской АЭС, сделавших народы Европы заложниками его неуёмной импровизации, написал законодатель."Просчитать наперёд таких людей невозможно, и верить им на слово было бы ошибкой", - заключил сенатор.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220819/vstrecha-1810697181.html
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европа
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в мире, антониу гутерреш, европа, энергодар, львов, оон, запорожская аэс
В мире, Антониу Гутерреш, Европа, Энергодар, Львов, ООН, Запорожская АЭС
16:18 19.08.2022
 
Сенатор Карасин считает ошибкой доверять Зеленскому на переговорах

Сенатор Карасин назвал Зеленского ненадежным переговорщиком, которому нельзя доверять

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский - ненадежный переговорщик, которому нельзя доверять, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Для переговоров с киевским управителем во Львов прибыли генеральный секретарь ООН (Антониу Гутерреш) и президент Турции (Тайип Эрдоган) – зрелые люди, соблюдающие приличия общения. И кого они увидели перед собой? Небритого человека в несвежем белье и похожих на него не очень опрятных соратников", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 12:03
Эрдоган предложил Зеленскому организовать его встречу с Путиным
Задавшись вопросом, кто сценарист и режиссёр этого действа, Карасин предположил, что сам Зеленский таковым и является. "Он играет сценки из давно просмотренных фильмов про подпольщиков и партизан. Дескать, глядите, как мы страдаем. Руки помыть некогда!", - отметил политик.
Вопрос, что можно ожидать от этого деятеля в решении серьёзных проблем, например, ракетных обстрелов Запорожской АЭС, сделавших народы Европы заложниками его неуёмной импровизации, написал законодатель.
"Просчитать наперёд таких людей невозможно, и верить им на слово было бы ошибкой", - заключил сенатор.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 22:43
Эрдоган призвал не доверять Западу
 
В миреАнтониу ГутеррешЕвропаЭнергодарЛьвовООНЗапорожская АЭС
 
 
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