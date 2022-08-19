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Жителям Мариуполя вручили первые партбилеты "Единой России" - РИА Новости, 19.08.2022
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Жителям Мариуполя вручили первые партбилеты "Единой России"
Жителям Мариуполя вручили первые партбилеты "Единой России" - РИА Новости, 19.08.2022
Жителям Мариуполя вручили первые партбилеты "Единой России"
Руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин вручил первые партбилеты жителям Мариуполя, сообщили в пресс-службе ЕР. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T15:04
2022-08-19T15:04
здоровье - общество
александр сидякин
мариуполь
единая россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин вручил первые партбилеты жителям Мариуполя, сообщили в пресс-службе ЕР."Александр Сидякин вручил первые партбилеты "Единой России" жителям Мариуполя. Заявления на вступление в партию подали уже более 26 тысяч жителей Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.Глава Центрального исполкома партии отметил, что вручает партбилеты в Мариуполе впервые."Это значит, что вы уже вливаетесь в дружную семью "Единой России". У нас 2 миллиона членов партии. Еще больше сторонников и тех, кто поддерживает партию. Вы знаете, что "Единая Россия" здесь с первых дней. Открыты гуманитарные, медицинские и юридические центры. Мы помогаем продуктами, лекарствами, стройматериалами, закупаем и передаем всем первоклассникам ранцы со всем необходимым, чтобы пойти в школу. Занимаемся ежедневным решением проблем людей. И будем теперь это делать всегда", - подчеркнул Сидякин.
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здоровье - общество, александр сидякин, мариуполь, единая россия
Здоровье - Общество, Александр Сидякин, Мариуполь, Единая Россия
15:04 19.08.2022
 
Жителям Мариуполя вручили первые партбилеты "Единой России"

Руководитель Центрального исполкома ЕР Сидякин вручил первые партбилеты жителям Мариуполя

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСимволика партии "Единая Россия"
Символика партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Символика партии "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин вручил первые партбилеты жителям Мариуполя, сообщили в пресс-службе ЕР.
"Александр Сидякин вручил первые партбилеты "Единой России" жителям Мариуполя. Заявления на вступление в партию подали уже более 26 тысяч жителей Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.
Глава Центрального исполкома партии отметил, что вручает партбилеты в Мариуполе впервые.
"Это значит, что вы уже вливаетесь в дружную семью "Единой России". У нас 2 миллиона членов партии. Еще больше сторонников и тех, кто поддерживает партию. Вы знаете, что "Единая Россия" здесь с первых дней. Открыты гуманитарные, медицинские и юридические центры. Мы помогаем продуктами, лекарствами, стройматериалами, закупаем и передаем всем первоклассникам ранцы со всем необходимым, чтобы пойти в школу. Занимаемся ежедневным решением проблем людей. И будем теперь это делать всегда", - подчеркнул Сидякин.
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Здоровье - ОбществоАлександр СидякинМариупольЕдиная Россия
 
 
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