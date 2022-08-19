https://ria.ru/20220819/partbilety-1810771182.html

Жителям Мариуполя вручили первые партбилеты "Единой России"

Жителям Мариуполя вручили первые партбилеты "Единой России" - РИА Новости, 19.08.2022

Жителям Мариуполя вручили первые партбилеты "Единой России"

Руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин вручил первые партбилеты жителям Мариуполя, сообщили в пресс-службе ЕР. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T15:04

2022-08-19T15:04

2022-08-19T15:04

здоровье - общество

александр сидякин

мариуполь

единая россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин вручил первые партбилеты жителям Мариуполя, сообщили в пресс-службе ЕР."Александр Сидякин вручил первые партбилеты "Единой России" жителям Мариуполя. Заявления на вступление в партию подали уже более 26 тысяч жителей Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.Глава Центрального исполкома партии отметил, что вручает партбилеты в Мариуполе впервые."Это значит, что вы уже вливаетесь в дружную семью "Единой России". У нас 2 миллиона членов партии. Еще больше сторонников и тех, кто поддерживает партию. Вы знаете, что "Единая Россия" здесь с первых дней. Открыты гуманитарные, медицинские и юридические центры. Мы помогаем продуктами, лекарствами, стройматериалами, закупаем и передаем всем первоклассникам ранцы со всем необходимым, чтобы пойти в школу. Занимаемся ежедневным решением проблем людей. И будем теперь это делать всегда", - подчеркнул Сидякин.

https://ria.ru/20220819/obrazovanie-1810755980.html

мариуполь

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здоровье - общество, александр сидякин, мариуполь, единая россия