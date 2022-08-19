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Памфилова заявила о "мыльных пузырях фейков", запущенных из Прибалтики - РИА Новости, 19.08.2022
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Памфилова заявила о "мыльных пузырях фейков", запущенных из Прибалтики
Памфилова заявила о "мыльных пузырях фейков", запущенных из Прибалтики - РИА Новости, 19.08.2022
Памфилова заявила о "мыльных пузырях фейков", запущенных из Прибалтики
Эмигрировавшие из России после начала спецоперации на Украине окопались в прибалтийских республиках и решили запустить "мыльные пузыри фейков" об избирательных... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T21:41
2022-08-19T21:45
владимир путин
россия
цик рф
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СОЧИ, 19 авг - РИА Новости. Эмигрировавшие из России после начала спецоперации на Украине окопались в прибалтийских республиках и решили запустить "мыльные пузыри фейков" об избирательных процессах в РФ, но с ними удастся справиться, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."Мы не расслабляемся, поскольку удары идут один за другим... Те, кто уехал из страны и окопался в бывших советских прибалтийских республиках, которые превратились в антироссийский гадюшник, и в подобных им странах, вот они оттуда совместно с теми, кто остался в стране, действуют, решили запустить пафосно и мощно фейк в надежде на то, что это такой будет тотализатор долгоиграющих, долгосрочных негативных для России процессов", - сказала Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, эмигрировавшие из России запустили "мыльный пузырь" фейков по дискредитации избирательных процессов в РФ, но он быстро лопнул. "Я полагаю, что таких пузырей они пускать будут много, но у меня есть уверенность, что мы справимся", - заверила Памфилова.
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владимир путин, россия, цик рф
Владимир Путин, Россия, ЦИК РФ
21:41 19.08.2022 (обновлено: 21:45 19.08.2022)
 
Памфилова заявила о "мыльных пузырях фейков", запущенных из Прибалтики

Памфилова: эмигрировавшие в Прибалтику запускают "мыльные пузыри фейков" о выборах

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова . Архивное фото
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СОЧИ, 19 авг - РИА Новости. Эмигрировавшие из России после начала спецоперации на Украине окопались в прибалтийских республиках и решили запустить "мыльные пузыри фейков" об избирательных процессах в РФ, но с ними удастся справиться, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Мы не расслабляемся, поскольку удары идут один за другим... Те, кто уехал из страны и окопался в бывших советских прибалтийских республиках, которые превратились в антироссийский гадюшник, и в подобных им странах, вот они оттуда совместно с теми, кто остался в стране, действуют, решили запустить пафосно и мощно фейк в надежде на то, что это такой будет тотализатор долгоиграющих, долгосрочных негативных для России процессов", - сказала Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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По ее словам, эмигрировавшие из России запустили "мыльный пузырь" фейков по дискредитации избирательных процессов в РФ, но он быстро лопнул. "Я полагаю, что таких пузырей они пускать будут много, но у меня есть уверенность, что мы справимся", - заверила Памфилова.
 
Владимир ПутинРоссияЦИК РФ
 
 
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