https://ria.ru/20220819/pamfilova-1810884071.html

Памфилова заявила о "мыльных пузырях фейков", запущенных из Прибалтики

Памфилова заявила о "мыльных пузырях фейков", запущенных из Прибалтики - РИА Новости, 19.08.2022

Памфилова заявила о "мыльных пузырях фейков", запущенных из Прибалтики

Эмигрировавшие из России после начала спецоперации на Украине окопались в прибалтийских республиках и решили запустить "мыльные пузыри фейков" об избирательных... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T21:41

2022-08-19T21:41

2022-08-19T21:45

владимир путин

россия

цик рф

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СОЧИ, 19 авг - РИА Новости. Эмигрировавшие из России после начала спецоперации на Украине окопались в прибалтийских республиках и решили запустить "мыльные пузыри фейков" об избирательных процессах в РФ, но с ними удастся справиться, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."Мы не расслабляемся, поскольку удары идут один за другим... Те, кто уехал из страны и окопался в бывших советских прибалтийских республиках, которые превратились в антироссийский гадюшник, и в подобных им странах, вот они оттуда совместно с теми, кто остался в стране, действуют, решили запустить пафосно и мощно фейк в надежде на то, что это такой будет тотализатор долгоиграющих, долгосрочных негативных для России процессов", - сказала Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, эмигрировавшие из России запустили "мыльный пузырь" фейков по дискредитации избирательных процессов в РФ, но он быстро лопнул. "Я полагаю, что таких пузырей они пускать будут много, но у меня есть уверенность, что мы справимся", - заверила Памфилова.

https://ria.ru/20220819/vybory-1810882779.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, цик рф