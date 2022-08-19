21:41 19.08.2022 (обновлено: 21:45 19.08.2022)
Памфилова заявила о "мыльных пузырях фейков", запущенных из Прибалтики
Памфилова: эмигрировавшие в Прибалтику запускают "мыльные пузыри фейков" о выборах
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова . Архивное фото
СОЧИ, 19 авг - РИА Новости. Эмигрировавшие из России после начала спецоперации на Украине окопались в прибалтийских республиках и решили запустить "мыльные пузыри фейков" об избирательных процессах в РФ, но с ними удастся справиться, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Мы не расслабляемся, поскольку удары идут один за другим... Те, кто уехал из страны и окопался в бывших советских прибалтийских республиках, которые превратились в антироссийский гадюшник, и в подобных им странах, вот они оттуда совместно с теми, кто остался в стране, действуют, решили запустить пафосно и мощно фейк в надежде на то, что это такой будет тотализатор долгоиграющих, долгосрочных негативных для России процессов", - сказала Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По ее словам, эмигрировавшие из России запустили "мыльный пузырь" фейков по дискредитации избирательных процессов в РФ, но он быстро лопнул. "Я полагаю, что таких пузырей они пускать будут много, но у меня есть уверенность, что мы справимся", - заверила Памфилова.