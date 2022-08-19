https://ria.ru/20220819/osnaschennost-1810629618.html
Командир отряда ополченцев заявил о снижении оснащенности украинских войск
Командир отряда ополченцев заявил о снижении оснащенности украинских войск - РИА Новости, 19.08.2022
Командир отряда ополченцев заявил о снижении оснащенности украинских войск
Техническую оснащенность украинских войск в ходе российской спецоперации удалось снизить в десятки раз , заявил РИА Новости один из лидеров запорожского... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T03:06
2022-08-19T03:06
2022-08-19T07:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Техническую оснащенность украинских войск в ходе российской спецоперации удалось снизить в десятки раз , заявил РИА Новости один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".По его словам, уровень оснащения украинских военных беспилотниками, тепловизорами и другими устройствами был очень высоким."Доходило до того, что в поле зрения до 20 штук можно было насчитать… Прямо роями летали. По поводу тепловизоров и ночной оптики. Очень тоже было высокое оснащение. Доходило до того, что на позициях у них даже часовых не было, стояли в окопах Wi-Fi, беспроводная связь, стояли тепловизионные камеры вместо часовых", - сказал Новиков.Командир отряда добавил, что украинские военные использовали в посадках и лесах фотоловушки и замаскированные видеокамеры."Сейчас, естественно, этого намного меньше, можно сказать — в десятки раз, но оно тоже присутствует", - добавил он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
https://radiosputnik.ria.ru/20220529/naemniki-1791543717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская область
03:06 19.08.2022 (обновлено: 07:33 19.08.2022)
Командир отряда ополченцев заявил о снижении оснащенности украинских войск
Командир отряда "Троя" Новиков: оснащенность украинских войск снизилась в десятки раз
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Техническую оснащенность украинских войск в ходе российской спецоперации удалось снизить в десятки раз , заявил РИА Новости один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".
По его словам, уровень оснащения украинских военных беспилотниками, тепловизорами и другими устройствами был очень высоким.
"Доходило до того, что в поле зрения до 20 штук можно было насчитать… Прямо роями летали. По поводу тепловизоров и ночной оптики. Очень тоже было высокое оснащение. Доходило до того, что на позициях у них даже часовых не было, стояли в окопах Wi-Fi, беспроводная связь, стояли тепловизионные камеры вместо часовых", - сказал Новиков.
Командир отряда добавил, что украинские военные использовали в посадках и лесах фотоловушки и замаскированные видеокамеры.
"Сейчас, естественно, этого намного меньше, можно сказать — в десятки раз, но оно тоже присутствует", - добавил он.
Россия
с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР
и ЛНР
полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху
, Мариуполь
и Святогорск
, а также всю Херсонскую область
, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.