https://ria.ru/20220819/osnaschennost-1810629618.html

Командир отряда ополченцев заявил о снижении оснащенности украинских войск

Командир отряда ополченцев заявил о снижении оснащенности украинских войск - РИА Новости, 19.08.2022

Командир отряда ополченцев заявил о снижении оснащенности украинских войск

Техническую оснащенность украинских войск в ходе российской спецоперации удалось снизить в десятки раз , заявил РИА Новости один из лидеров запорожского... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T03:06

2022-08-19T03:06

2022-08-19T07:33

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Техническую оснащенность украинских войск в ходе российской спецоперации удалось снизить в десятки раз , заявил РИА Новости один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".По его словам, уровень оснащения украинских военных беспилотниками, тепловизорами и другими устройствами был очень высоким."Доходило до того, что в поле зрения до 20 штук можно было насчитать… Прямо роями летали. По поводу тепловизоров и ночной оптики. Очень тоже было высокое оснащение. Доходило до того, что на позициях у них даже часовых не было, стояли в окопах Wi-Fi, беспроводная связь, стояли тепловизионные камеры вместо часовых", - сказал Новиков.Командир отряда добавил, что украинские военные использовали в посадках и лесах фотоловушки и замаскированные видеокамеры."Сейчас, естественно, этого намного меньше, можно сказать — в десятки раз, но оно тоже присутствует", - добавил он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

https://radiosputnik.ria.ru/20220529/naemniki-1791543717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, запорожская область