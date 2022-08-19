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В Оренбуржье в 2022 году отремонтируют 550 километров дорог - РИА Новости, 19.08.2022
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В Оренбуржье в 2022 году отремонтируют 550 километров дорог
В Оренбуржье в 2022 году отремонтируют 550 километров дорог - РИА Новости, 19.08.2022
В Оренбуржье в 2022 году отремонтируют 550 километров дорог
В Оренбургской области в текущем году отремонтируют порядка 550 километров региональных и муниципальных дорог, из них по нацпроекту "Безопасные качественные... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:03
2022-08-19T12:03
оренбургская область
денис паслер
марат хуснуллин
автомобильные дороги
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ОРЕНБУРГ, 19 авг - РИА Новости. В Оренбургской области в текущем году отремонтируют порядка 550 километров региональных и муниципальных дорог, из них по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" ремонт пройдёт на 300 километрах дорожного покрытия, сообщает пресс- служба правительства региона."В этом году на дорожную деятельность региона будет направлено 22 миллиарда рублей. Развернуты масштабные ремонты на региональных трассах и межмуниципальных дорогах. На сегодняшний день больше половины объектов от запланированных по нацпроекту БКД уже готовы. Системный ремонт региональных трасс способствует повышению безопасности",- сказал глава Оренбуржья Денис Паслер во время видео-заседания президиума правкомиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.Паслер отметил, что по итогам прошлого года Оренбургская область вошла в пятерку регионов-лидеров по уменьшению числа пострадавших в ДТП. Положительная динамика сохраняется, и задача Оренбуржья продолжать работу по созданию безопасных условий дорожного движения.Для повышения безопасности на оренбургских дорогах устанавливают новые дорожные знаки, барьерные ограждения, светофоры, стационарное освещение, наносят термопластиковую разметку, обустраивают тротуары.Подрядные организации уже завершили работы на 53 из 83 объектов нацпроекта БКД-2022. На оставшихся ремонты идут по производственным графикам.Масштабный капитальный ремонт развернут на региональных трассах Шарлык-Новосергиевка и Новосергиевка-Илек. Дорога ремонтируется на территории четырех районов – Шарлыкского, Александровского, Новосергиевского и Илекского."Готовность участка протяженностью почти 30 километров в Шарлыкском и Александровском районах составляет более 45%, в Новосергиевском – больше половины. Подрядчик планирует завершить капитальный ремонт участка протяженностью почти 60 километров к 15 ноября",- передаёт пресс- служба.
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денис паслер, марат хуснуллин, автомобильные дороги
Оренбургская область, Денис Паслер, Марат Хуснуллин, Автомобильные дороги
12:03 19.08.2022
 

В Оренбуржье в 2022 году отремонтируют 550 километров дорог

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРабочие ремонтируют участок дороги
Рабочие ремонтируют участок дороги - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Рабочие ремонтируют участок дороги
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 19 авг - РИА Новости. В Оренбургской области в текущем году отремонтируют порядка 550 километров региональных и муниципальных дорог, из них по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" ремонт пройдёт на 300 километрах дорожного покрытия, сообщает пресс- служба правительства региона.
"В этом году на дорожную деятельность региона будет направлено 22 миллиарда рублей. Развернуты масштабные ремонты на региональных трассах и межмуниципальных дорогах. На сегодняшний день больше половины объектов от запланированных по нацпроекту БКД уже готовы. Системный ремонт региональных трасс способствует повышению безопасности",- сказал глава Оренбуржья Денис Паслер во время видео-заседания президиума правкомиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.
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Паслер отметил, что по итогам прошлого года Оренбургская область вошла в пятерку регионов-лидеров по уменьшению числа пострадавших в ДТП. Положительная динамика сохраняется, и задача Оренбуржья продолжать работу по созданию безопасных условий дорожного движения.
Для повышения безопасности на оренбургских дорогах устанавливают новые дорожные знаки, барьерные ограждения, светофоры, стационарное освещение, наносят термопластиковую разметку, обустраивают тротуары.
Подрядные организации уже завершили работы на 53 из 83 объектов нацпроекта БКД-2022. На оставшихся ремонты идут по производственным графикам.
Масштабный капитальный ремонт развернут на региональных трассах Шарлык-Новосергиевка и Новосергиевка-Илек. Дорога ремонтируется на территории четырех районов – Шарлыкского, Александровского, Новосергиевского и Илекского.
"Готовность участка протяженностью почти 30 километров в Шарлыкском и Александровском районах составляет более 45%, в Новосергиевском – больше половины. Подрядчик планирует завершить капитальный ремонт участка протяженностью почти 60 километров к 15 ноября",- передаёт пресс- служба.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерМарат ХуснуллинАвтомобильные дороги
 
 
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