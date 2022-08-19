Рейтинг@Mail.ru
Онлайн-заказы на молочной кухне избавили москвичей от визитов в поликлиники - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220819/onlayn-zakaz-1810751072.html
Онлайн-заказы на молочной кухне избавили москвичей от визитов в поликлиники
Онлайн-заказы на молочной кухне избавили москвичей от визитов в поликлиники - РИА Новости, 19.08.2022
Онлайн-заказы на молочной кухне избавили москвичей от визитов в поликлиники
Возможность онлайн заказать питание на молочной кухне с начала этого года избавила жителей Москвы почти от трех миллионов визитов в поликлиники и раздаточные... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T14:04
2022-08-19T14:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
анастасия ракова
москва
россия
молоко
продукты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742944710_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_d2a65058c6360045fcac497997f10a60.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Возможность онлайн заказать питание на молочной кухне с начала этого года избавила жителей Москвы почти от трех миллионов визитов в поликлиники и раздаточные пункты, сообщается на сайте мэра и правительства столицы."Благодаря цифровым возможностям, которые активно развиваются в Москве, можно не выходя из дома выбрать удобный график и подходящий молочно-раздаточный пункт, а получать продукты - просто по электронному направлению без лишних бумаг и необходимости ежемесячного посещения поликлиники. Услуга только с начала этого года избавила москвичей почти от трех миллионов лишних визитов в поликлиники и молочно-раздаточные пункты", - приводятся на сайте слова заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Отмечается, что написать заявление и заказать питание на молочной кухне можно на mos.ru. Эта услуга доступна с декабря прошлого года."Москвичи могут выбирать место выдачи, конкретные дни посещения молочно-раздаточного пункта, а также получать информацию об объеме выдаваемой продукции. Кроме того, недавно появилась возможность заказать питание на молочной кухне по временному полису ОМС. Усовершенствовали и алгоритм назначения графика, по которому получают продукты для детей из одной семьи", - добавляется в сообщении.
https://realty.ria.ru/20220819/mosgaz-1810681449.html
https://ria.ru/20220818/moskva-1810391397.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742944710_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3adbba03b0506c6643daeb08b1bf4504.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, анастасия ракова , москва, россия, молоко, продукты
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Анастасия Ракова , Москва, Россия, Молоко, Продукты
14:04 19.08.2022
 
Онлайн-заказы на молочной кухне избавили москвичей от визитов в поликлиники

Онлайн-заказы на молочной кухне избавили москвичей от трех миллионов визитов в поликлиники

© Depositphotos / VitalikRadkoДевушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Depositphotos / VitalikRadko
Девушка с ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Возможность онлайн заказать питание на молочной кухне с начала этого года избавила жителей Москвы почти от трех миллионов визитов в поликлиники и раздаточные пункты, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Благодаря цифровым возможностям, которые активно развиваются в Москве, можно не выходя из дома выбрать удобный график и подходящий молочно-раздаточный пункт, а получать продукты - просто по электронному направлению без лишних бумаг и необходимости ежемесячного посещения поликлиники. Услуга только с начала этого года избавила москвичей почти от трех миллионов лишних визитов в поликлиники и молочно-раздаточные пункты", - приводятся на сайте слова заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Сотрудник Мосгаза за работой - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 11:22Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Москвичам рассказали, как не стать жертвой лжегазовиков
Отмечается, что написать заявление и заказать питание на молочной кухне можно на mos.ru. Эта услуга доступна с декабря прошлого года.
"Москвичи могут выбирать место выдачи, конкретные дни посещения молочно-раздаточного пункта, а также получать информацию об объеме выдаваемой продукции. Кроме того, недавно появилась возможность заказать питание на молочной кухне по временному полису ОМС. Усовершенствовали и алгоритм назначения графика, по которому получают продукты для детей из одной семьи", - добавляется в сообщении.
Специалисты комплекса городского хозяйства наносят на дорогу в преддверии знак Осторожно, дети! - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 10:56Москва Сегодня: мегаполис для жизни
На дороги Москвы нанесли около 10 тысяч знаков "Осторожно дети!"
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоАнастасия РаковаМоскваРоссияМолокоПродукты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала