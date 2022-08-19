https://ria.ru/20220819/onlayn-zakaz-1810751072.html

Онлайн-заказы на молочной кухне избавили москвичей от визитов в поликлиники

Онлайн-заказы на молочной кухне избавили москвичей от визитов в поликлиники - РИА Новости, 19.08.2022

Онлайн-заказы на молочной кухне избавили москвичей от визитов в поликлиники

Возможность онлайн заказать питание на молочной кухне с начала этого года избавила жителей Москвы почти от трех миллионов визитов в поликлиники и раздаточные... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T14:04

2022-08-19T14:04

2022-08-19T14:04

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Возможность онлайн заказать питание на молочной кухне с начала этого года избавила жителей Москвы почти от трех миллионов визитов в поликлиники и раздаточные пункты, сообщается на сайте мэра и правительства столицы."Благодаря цифровым возможностям, которые активно развиваются в Москве, можно не выходя из дома выбрать удобный график и подходящий молочно-раздаточный пункт, а получать продукты - просто по электронному направлению без лишних бумаг и необходимости ежемесячного посещения поликлиники. Услуга только с начала этого года избавила москвичей почти от трех миллионов лишних визитов в поликлиники и молочно-раздаточные пункты", - приводятся на сайте слова заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Отмечается, что написать заявление и заказать питание на молочной кухне можно на mos.ru. Эта услуга доступна с декабря прошлого года."Москвичи могут выбирать место выдачи, конкретные дни посещения молочно-раздаточного пункта, а также получать информацию об объеме выдаваемой продукции. Кроме того, недавно появилась возможность заказать питание на молочной кухне по временному полису ОМС. Усовершенствовали и алгоритм назначения графика, по которому получают продукты для детей из одной семьи", - добавляется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220819/mosgaz-1810681449.html

https://ria.ru/20220818/moskva-1810391397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, анастасия ракова , москва, россия, молоко, продукты