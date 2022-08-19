Онлайн-заказы на молочной кухне избавили москвичей от визитов в поликлиники
Онлайн-заказы на молочной кухне избавили москвичей от трех миллионов визитов в поликлиники
© Depositphotos / VitalikRadkoДевушка с ноутбуком
© Depositphotos / VitalikRadko
Девушка с ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Возможность онлайн заказать питание на молочной кухне с начала этого года избавила жителей Москвы почти от трех миллионов визитов в поликлиники и раздаточные пункты, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Благодаря цифровым возможностям, которые активно развиваются в Москве, можно не выходя из дома выбрать удобный график и подходящий молочно-раздаточный пункт, а получать продукты - просто по электронному направлению без лишних бумаг и необходимости ежемесячного посещения поликлиники. Услуга только с начала этого года избавила москвичей почти от трех миллионов лишних визитов в поликлиники и молочно-раздаточные пункты", - приводятся на сайте слова заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Отмечается, что написать заявление и заказать питание на молочной кухне можно на mos.ru. Эта услуга доступна с декабря прошлого года.
"Москвичи могут выбирать место выдачи, конкретные дни посещения молочно-раздаточного пункта, а также получать информацию об объеме выдаваемой продукции. Кроме того, недавно появилась возможность заказать питание на молочной кухне по временному полису ОМС. Усовершенствовали и алгоритм назначения графика, по которому получают продукты для детей из одной семьи", - добавляется в сообщении.