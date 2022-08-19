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Более 1500 жителей МО получили навыки в IT-сфере
Более 1500 жителей МО получили навыки в IT-сфере - РИА Новости, 19.08.2022
Более 1500 жителей МО получили навыки в IT-сфере
Более 1500 жителей Подмосковья получили навыки в сфере IT, интернет-маркетинга и других. Это стало возможным благодаря бесплатным курсам в рамках национального... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T17:28
2022-08-19T17:28
2022-08-19T17:28
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Более 1500 жителей Подмосковья получили навыки в сфере IT, интернет-маркетинга и других. Это стало возможным благодаря бесплатным курсам в рамках национального проекта "Демография". Об этом сообщил телеканал "360".Принять участие в обучении можно совершенно бесплатно. Вся необходимая информация содержится на портале "Работа в России". Благодаря программе жители Подмосковья смогут получить новые знания по актуальным и современным профессиям, а также стать конкурентоспособными специалистами.
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РИА Новости
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РИА Новости
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