https://ria.ru/20220819/obuchenie-1810825406.html

Более 1500 жителей МО получили навыки в IT-сфере

Более 1500 жителей МО получили навыки в IT-сфере - РИА Новости, 19.08.2022

Более 1500 жителей МО получили навыки в IT-сфере

Более 1500 жителей Подмосковья получили навыки в сфере IT, интернет-маркетинга и других. Это стало возможным благодаря бесплатным курсам в рамках национального... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T17:28

2022-08-19T17:28

2022-08-19T17:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Более 1500 жителей Подмосковья получили навыки в сфере IT, интернет-маркетинга и других. Это стало возможным благодаря бесплатным курсам в рамках национального проекта "Демография". Об этом сообщил телеканал "360".Принять участие в обучении можно совершенно бесплатно. Вся необходимая информация содержится на портале "Работа в России". Благодаря программе жители Подмосковья смогут получить новые знания по актуальным и современным профессиям, а также стать конкурентоспособными специалистами.

московская область (подмосковье)

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)