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Более 1500 жителей МО получили навыки в IT-сфере - РИА Новости, 19.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220819/obuchenie-1810825406.html
Более 1500 жителей МО получили навыки в IT-сфере
Более 1500 жителей МО получили навыки в IT-сфере - РИА Новости, 19.08.2022
Более 1500 жителей МО получили навыки в IT-сфере
Более 1500 жителей Подмосковья получили навыки в сфере IT, интернет-маркетинга и других. Это стало возможным благодаря бесплатным курсам в рамках национального... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T17:28
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Более 1500 жителей Подмосковья получили навыки в сфере IT, интернет-маркетинга и других. Это стало возможным благодаря бесплатным курсам в рамках национального проекта "Демография". Об этом сообщил телеканал "360".Принять участие в обучении можно совершенно бесплатно. Вся необходимая информация содержится на портале "Работа в России". Благодаря программе жители Подмосковья смогут получить новые знания по актуальным и современным профессиям, а также стать конкурентоспособными специалистами.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
17:28 19.08.2022
 

Более 1500 жителей МО получили навыки в IT-сфере

© Depositphotos / HayDmitriyДевушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Depositphotos / HayDmitriy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Более 1500 жителей Подмосковья получили навыки в сфере IT, интернет-маркетинга и других. Это стало возможным благодаря бесплатным курсам в рамках национального проекта "Демография". Об этом сообщил телеканал "360".
"Сфера IT и интернет-маркетинг в топе программ обучения среди жителей Подмосковья. Женщины с детьми дошкольного возраста активнее всего выбирают сферу интернет-маркетинга и работу на маркетплейсах. В данный момент обучаются почти 3000 жительниц региона, 1000 из них уже завершили обучение", — заявила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Принять участие в обучении можно совершенно бесплатно. Вся необходимая информация содержится на портале "Работа в России". Благодаря программе жители Подмосковья смогут получить новые знания по актуальным и современным профессиям, а также стать конкурентоспособными специалистами.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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