Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку, Горловку и Новобахмутовку
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку, Горловку и Новобахмутовку из тяжелой артиллерии
Последствия обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку, Горловку и Новобахмутовку, выпустив в общей сложности 13 снарядов калибром 152 миллиметра и шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 05.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра; 06.00 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 06.00 – населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
Село Новобахмутовка находится приблизительно в 27 километрах от Горловки.