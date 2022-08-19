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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку, Горловку и Новобахмутовку - РИА Новости, 19.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/obstrely-1810637218.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку, Горловку и Новобахмутовку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку, Горловку и Новобахмутовку - РИА Новости, 19.08.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку, Горловку и Новобахмутовку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку, Горловку и Новобахмутовку, выпустив в общей сложности 13 снарядов калибром 152 миллиметра и шесть снарядов... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T07:14
2022-08-19T07:14
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку, Горловку и Новобахмутовку, выпустив в общей сложности 13 снарядов калибром 152 миллиметра и шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу уже фиксировало обстрел Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра. В результате обстрела погибла мирная жительница.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.Село Новобахмутовка находится приблизительно в 27 километрах от Горловки.
https://ria.ru/20220819/obstrel-1810634304.html
донецкая народная республика
горловка
донецк (днр)
украина
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в мире, донецкая народная республика, горловка, донецк (днр), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Горловка, Донецк (ДНР), Украина
07:14 19.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку, Горловку и Новобахмутовку

ВСУ обстреляли Пантелеймоновку, Горловку и Новобахмутовку из тяжелой артиллерии

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку, Горловку и Новобахмутовку, выпустив в общей сложности 13 снарядов калибром 152 миллиметра и шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 05.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра; 06.00 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 06.00 – населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу уже фиксировало обстрел Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра. В результате обстрела погибла мирная жительница.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
Село Новобахмутовка находится приблизительно в 27 километрах от Горловки.
Разбитое окно дома - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
06:00Специальная военная операция на Украине
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла мирная жительница
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаГорловкаДонецк (ДНР)Украина
 
 
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