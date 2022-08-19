https://ria.ru/20220819/obstrely-1810637218.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку, Горловку и Новобахмутовку

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку, Горловку и Новобахмутовку - РИА Новости, 19.08.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку, Горловку и Новобахмутовку

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку, Горловку и Новобахмутовку, выпустив в общей сложности 13 снарядов калибром 152 миллиметра и шесть снарядов... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T07:14

2022-08-19T07:14

2022-08-19T07:14

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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донецк (днр)

украина

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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку, Горловку и Новобахмутовку, выпустив в общей сложности 13 снарядов калибром 152 миллиметра и шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу уже фиксировало обстрел Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра. В результате обстрела погибла мирная жительница.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.Село Новобахмутовка находится приблизительно в 27 километрах от Горловки.

https://ria.ru/20220819/obstrel-1810634304.html

донецкая народная республика

горловка

донецк (днр)

украина

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Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, горловка, донецк (днр), украина