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ЕР поможет с образовательными программами на освобожденных территориях - РИА Новости, 19.08.2022
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ЕР поможет с образовательными программами на освобожденных территориях
ЕР поможет с образовательными программами на освобожденных территориях - РИА Новости, 19.08.2022
ЕР поможет с образовательными программами на освобожденных территориях
"Единая Россия" будет способствовать интеграции Луганской и Донецкой Народных Республик, а также освобожденных территорий в российские программы в сфере... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T14:21
2022-08-19T14:21
общество
владимир путин
мариуполь
единая россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. "Единая Россия" будет способствовать интеграции Луганской и Донецкой Народных Республик, а также освобожденных территорий в российские программы в сфере образования, сообщает партия со ссылкой председателя комитета Госдумы по просвещению Ольгу Казакову.Как отмечается в Telegram-канале ЕР, речь идет о воспитательных программах, поддержке классного руководства, советниках по воспитательной работе в школах."Мы на это выделяем ежегодно средства из федерального бюджета. Обязательно такие ставки будут введены и в ваших образовательных учреждениях. Это и работа нового Всероссийского движения детей и молодёжи. И капитальный ремонт школ - программа, которую реализует "Единая Россия" по поручению президента Владимира Путина, безусловно, для вас тоже станет обязательной программой", - приводятся слова Казаковой на августовском педагогическом совещании в Мариуполе.
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мариуполь
луганская народная республика
донецкая народная республика
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общество, владимир путин, мариуполь, единая россия, луганская народная республика, донецкая народная республика
Общество, Владимир Путин, Мариуполь, Единая Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
14:21 19.08.2022
 
ЕР поможет с образовательными программами на освобожденных территориях

ЕР поможет интеграции освобожденных территорий в образовательные программы России

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУченики на праздничной линейке в школе в День знаний в селе Саханка Донецкой области
Ученики на праздничной линейке в школе в День знаний в селе Саханка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Ученики на праздничной линейке в школе в День знаний в селе Саханка Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. "Единая Россия" будет способствовать интеграции Луганской и Донецкой Народных Республик, а также освобожденных территорий в российские программы в сфере образования, сообщает партия со ссылкой председателя комитета Госдумы по просвещению Ольгу Казакову.
Как отмечается в Telegram-канале ЕР, речь идет о воспитательных программах, поддержке классного руководства, советниках по воспитательной работе в школах.
"Мы на это выделяем ежегодно средства из федерального бюджета. Обязательно такие ставки будут введены и в ваших образовательных учреждениях. Это и работа нового Всероссийского движения детей и молодёжи. И капитальный ремонт школ - программа, которую реализует "Единая Россия" по поручению президента Владимира Путина, безусловно, для вас тоже станет обязательной программой", - приводятся слова Казаковой на августовском педагогическом совещании в Мариуполе.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 11:56
В Госдуме создадут интернет-ресурс по денацификации образования на Украине
 
ОбществоВладимир ПутинМариупольЕдиная РоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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