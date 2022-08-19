https://ria.ru/20220819/obrazovanie-1810755980.html

ЕР поможет с образовательными программами на освобожденных территориях

ЕР поможет с образовательными программами на освобожденных территориях - РИА Новости, 19.08.2022

ЕР поможет с образовательными программами на освобожденных территориях

"Единая Россия" будет способствовать интеграции Луганской и Донецкой Народных Республик, а также освобожденных территорий в российские программы в сфере... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T14:21

2022-08-19T14:21

2022-08-19T14:21

общество

владимир путин

мариуполь

единая россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. "Единая Россия" будет способствовать интеграции Луганской и Донецкой Народных Республик, а также освобожденных территорий в российские программы в сфере образования, сообщает партия со ссылкой председателя комитета Госдумы по просвещению Ольгу Казакову.Как отмечается в Telegram-канале ЕР, речь идет о воспитательных программах, поддержке классного руководства, советниках по воспитательной работе в школах."Мы на это выделяем ежегодно средства из федерального бюджета. Обязательно такие ставки будут введены и в ваших образовательных учреждениях. Это и работа нового Всероссийского движения детей и молодёжи. И капитальный ремонт школ - программа, которую реализует "Единая Россия" по поручению президента Владимира Путина, безусловно, для вас тоже станет обязательной программой", - приводятся слова Казаковой на августовском педагогическом совещании в Мариуполе.

https://ria.ru/20220818/denatsifikatsiya-1810415712.html

мариуполь

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

общество, владимир путин, мариуполь, единая россия, луганская народная республика, донецкая народная республика