https://ria.ru/20220819/novikombank-1810796689.html

Новикомбанк профинансирует контракты КМП на 5 млрд рублей

Новикомбанк профинансирует контракты КМП на 5 млрд рублей - РИА Новости, 19.08.2022

Новикомбанк профинансирует контракты КМП на 5 млрд рублей

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, на полях форума "Армия-2022" подписал соглашение о финансировании на 5 миллиардов рублей контрактов АО... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T16:24

2022-08-19T16:24

2022-08-19T16:24

россия

новикомбанк

форум "армия-2022"

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, на полях форума "Армия-2022" подписал соглашение о финансировании на 5 миллиардов рублей контрактов АО "Корпорация морского приборостроения" (КМП) по выпуску гражданской продукции, сообщает пресс-служба банка.Новикомбанк и КМП имеют успешный опыт сотрудничества. Банк предоставил научно-производственному предприятию "Салют", входящему в группу компаний Корпорации, финансирование на цели укомплектования морских кораблей."Помощь предприятиям в увеличении доли гражданской продукции в выручке – одно из главных направлений деятельности Новикомбанка. Для финансирования проектов диверсификации предприятий мы используем все доступные меры господдержки и возможности финансового рынка, снижая в разы стоимость кредитования. Наша главная цель – предоставить клиентам наиболее эффективные инструменты решения поставленных задач", – прокомментировала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

https://ria.ru/20220616/novikombank-1795848219.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, новикомбанк, форум "армия-2022"