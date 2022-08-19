https://ria.ru/20220819/novikombank-1810796689.html
Новикомбанк профинансирует контракты КМП на 5 млрд рублей
Новикомбанк профинансирует контракты КМП на 5 млрд рублей - РИА Новости, 19.08.2022
Новикомбанк профинансирует контракты КМП на 5 млрд рублей
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, на полях форума "Армия-2022" подписал соглашение о финансировании на 5 миллиардов рублей контрактов АО... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T16:24
2022-08-19T16:24
2022-08-19T16:24
россия
новикомбанк
форум "армия-2022"
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, на полях форума "Армия-2022" подписал соглашение о финансировании на 5 миллиардов рублей контрактов АО "Корпорация морского приборостроения" (КМП) по выпуску гражданской продукции, сообщает пресс-служба банка.Новикомбанк и КМП имеют успешный опыт сотрудничества. Банк предоставил научно-производственному предприятию "Салют", входящему в группу компаний Корпорации, финансирование на цели укомплектования морских кораблей."Помощь предприятиям в увеличении доли гражданской продукции в выручке – одно из главных направлений деятельности Новикомбанка. Для финансирования проектов диверсификации предприятий мы используем все доступные меры господдержки и возможности финансового рынка, снижая в разы стоимость кредитования. Наша главная цель – предоставить клиентам наиболее эффективные инструменты решения поставленных задач", – прокомментировала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
https://ria.ru/20220616/novikombank-1795848219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новикомбанк, форум "армия-2022"
Россия, Новикомбанк, Форум "Армия-2022"