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Новикомбанк профинансирует контракты КМП на 5 млрд рублей - РИА Новости, 19.08.2022
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Новикомбанк профинансирует контракты КМП на 5 млрд рублей
Новикомбанк профинансирует контракты КМП на 5 млрд рублей - РИА Новости, 19.08.2022
Новикомбанк профинансирует контракты КМП на 5 млрд рублей
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, на полях форума "Армия-2022" подписал соглашение о финансировании на 5 миллиардов рублей контрактов АО... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T16:24
2022-08-19T16:24
россия
новикомбанк
форум "армия-2022"
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, на полях форума "Армия-2022" подписал соглашение о финансировании на 5 миллиардов рублей контрактов АО "Корпорация морского приборостроения" (КМП) по выпуску гражданской продукции, сообщает пресс-служба банка.Новикомбанк и КМП имеют успешный опыт сотрудничества. Банк предоставил научно-производственному предприятию "Салют", входящему в группу компаний Корпорации, финансирование на цели укомплектования морских кораблей."Помощь предприятиям в увеличении доли гражданской продукции в выручке – одно из главных направлений деятельности Новикомбанка. Для финансирования проектов диверсификации предприятий мы используем все доступные меры господдержки и возможности финансового рынка, снижая в разы стоимость кредитования. Наша главная цель – предоставить клиентам наиболее эффективные инструменты решения поставленных задач", – прокомментировала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
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россия, новикомбанк, форум "армия-2022"
Россия, Новикомбанк, Форум "Армия-2022"
16:24 19.08.2022
 

Новикомбанк профинансирует контракты КМП на 5 млрд рублей

© Фото : пресс-служба НовикомбанкаСтенд Новикомбанка
Стенд Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
Стенд Новикомбанка
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, на полях форума "Армия-2022" подписал соглашение о финансировании на 5 миллиардов рублей контрактов АО "Корпорация морского приборостроения" (КМП) по выпуску гражданской продукции, сообщает пресс-служба банка.
Новикомбанк и КМП имеют успешный опыт сотрудничества. Банк предоставил научно-производственному предприятию "Салют", входящему в группу компаний Корпорации, финансирование на цели укомплектования морских кораблей.
Новикомбанк профинансирует цифровые проекты ОДК на 12 млрд рублей - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 17:20ПМЭФ-2022
Новикомбанк профинансирует цифровые проекты ОДК на 12 млрд рублей
"Помощь предприятиям в увеличении доли гражданской продукции в выручке – одно из главных направлений деятельности Новикомбанка. Для финансирования проектов диверсификации предприятий мы используем все доступные меры господдержки и возможности финансового рынка, снижая в разы стоимость кредитования. Наша главная цель – предоставить клиентам наиболее эффективные инструменты решения поставленных задач", – прокомментировала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
 
РоссияНовикомбанкФорум "Армия-2022"
 
 
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