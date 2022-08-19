https://ria.ru/20220819/novikombank-1810767539.html

Новикомбанк профинансирует поставщиков "Иркута" по программам МС-21 и SSJ

Новикомбанк профинансирует поставщиков "Иркута" по программам МС-21 и SSJ - РИА Новости, 19.08.2022

Новикомбанк профинансирует поставщиков "Иркута" по программам МС-21 и SSJ

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в рамках форума "Армия-2022" подписал соглашение об организации финансирования поставщиков Корпорации "Иркут",... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T14:54

2022-08-19T14:54

2022-08-19T14:54

россия

новикомбанк

форум "армия-2022"

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в рамках форума "Армия-2022" подписал соглашение об организации финансирования поставщиков Корпорации "Иркут", сообщает пресс-служба банка.Банк предоставит им гарантии на льготных условиях для реализации проектов импортозамещения в рамках программ МС-21 и SSJ New.Соглашение было подписано в присутствии министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Подписи под документом поставили председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева и заместитель генерального директора Корпорации "Иркут" Александр Железняков.В рамках данного соглашения Новикомбанк предоставит банковские гарантии на льготных условиях ряду компаний-партнеров Корпорации "Иркут". Все они участвуют в производственных программах МС-21 и SSJ NEW.Цель данного проекта – помочь предприятиям авиаотрасли качественно и в срок реализовать задачи по сертификации самолета МС-21 с отечественным двигателем и SSJ NEW с замещением 38 импортных систем и компонентов на российские. Данные гарантии дадут возможность предприятиям провести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и осуществить поставку продукции в рамках серийного производства данных самолетов."Как банк, давно и успешно кредитующий предприятия авиаотрасли, мы хорошо понимаем, какие банковские продукты могут быть адекватны их текущим задачам. В настоящий момент мы планируем в первую очередь охватить данной программой производителей самолетов, но в дальнейшем мы рассчитываем масштабировать этот проект на другие отрасли, перед которыми сегодня также стоят задачи по импортозамещению", - отметила Георгиева.

https://ria.ru/20220818/novikombank-1810566186.html

https://ria.ru/20220718/nadezhnost-1803179974.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, новикомбанк, форум "армия-2022"