https://ria.ru/20220819/novikombank-1810767539.html
Новикомбанк профинансирует поставщиков "Иркута" по программам МС-21 и SSJ
Новикомбанк профинансирует поставщиков "Иркута" по программам МС-21 и SSJ - РИА Новости, 19.08.2022
Новикомбанк профинансирует поставщиков "Иркута" по программам МС-21 и SSJ
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в рамках форума "Армия-2022" подписал соглашение об организации финансирования поставщиков Корпорации "Иркут",... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T14:54
2022-08-19T14:54
2022-08-19T14:54
россия
новикомбанк
форум "армия-2022"
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в рамках форума "Армия-2022" подписал соглашение об организации финансирования поставщиков Корпорации "Иркут", сообщает пресс-служба банка.Банк предоставит им гарантии на льготных условиях для реализации проектов импортозамещения в рамках программ МС-21 и SSJ New.Соглашение было подписано в присутствии министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Подписи под документом поставили председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева и заместитель генерального директора Корпорации "Иркут" Александр Железняков.В рамках данного соглашения Новикомбанк предоставит банковские гарантии на льготных условиях ряду компаний-партнеров Корпорации "Иркут". Все они участвуют в производственных программах МС-21 и SSJ NEW.Цель данного проекта – помочь предприятиям авиаотрасли качественно и в срок реализовать задачи по сертификации самолета МС-21 с отечественным двигателем и SSJ NEW с замещением 38 импортных систем и компонентов на российские. Данные гарантии дадут возможность предприятиям провести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и осуществить поставку продукции в рамках серийного производства данных самолетов."Как банк, давно и успешно кредитующий предприятия авиаотрасли, мы хорошо понимаем, какие банковские продукты могут быть адекватны их текущим задачам. В настоящий момент мы планируем в первую очередь охватить данной программой производителей самолетов, но в дальнейшем мы рассчитываем масштабировать этот проект на другие отрасли, перед которыми сегодня также стоят задачи по импортозамещению", - отметила Георгиева.
https://ria.ru/20220818/novikombank-1810566186.html
https://ria.ru/20220718/nadezhnost-1803179974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новикомбанк, форум "армия-2022"
Россия, Новикомбанк, Форум "Армия-2022"
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в рамках форума "Армия-2022" подписал соглашение об организации финансирования поставщиков Корпорации "Иркут", сообщает пресс-служба банка.
Банк предоставит им гарантии на льготных условиях для реализации проектов импортозамещения в рамках программ МС-21 и SSJ New.
Соглашение было подписано в присутствии министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Подписи под документом поставили председатель правления Новикомбанка
Елена Георгиева и заместитель генерального директора Корпорации "Иркут" Александр Железняков.
В рамках данного соглашения Новикомбанк предоставит банковские гарантии на льготных условиях ряду компаний-партнеров Корпорации "Иркут". Все они участвуют в производственных программах МС-21 и SSJ NEW.
Цель данного проекта – помочь предприятиям авиаотрасли качественно и в срок реализовать задачи по сертификации самолета МС-21 с отечественным двигателем и SSJ NEW с замещением 38 импортных систем и компонентов на российские. Данные гарантии дадут возможность предприятиям провести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и осуществить поставку продукции в рамках серийного производства данных самолетов.
"Как банк, давно и успешно кредитующий предприятия авиаотрасли, мы хорошо понимаем, какие банковские продукты могут быть адекватны их текущим задачам. В настоящий момент мы планируем в первую очередь охватить данной программой производителей самолетов, но в дальнейшем мы рассчитываем масштабировать этот проект на другие отрасли, перед которыми сегодня также стоят задачи по импортозамещению", - отметила Георгиева.