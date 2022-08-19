https://ria.ru/20220819/netflix-1810864190.html
В Европе зафиксировали сбои в работе Netflix
В Европе зафиксировали сбои в работе Netflix - РИА Новости, 19.08.2022
В Европе зафиксировали сбои в работе Netflix
Пользователи стримингового сервиса Netflix в ряде европейских стран, а также в США, жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector,... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T19:18
2022-08-19T19:18
2022-08-19T19:19
в мире
технологии
сша
германия
великобритания
netflix
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575999227_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_02cde03c4dfd7aa4dfc3098fdba832aa.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пользователи стримингового сервиса Netflix в ряде европейских стран, а также в США, жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Согласно данным сайта, сбои начались примерно в 20.10 мск, наибольшее количество жалоб поступает из Германии, Великобритании, Нидерландов и Франции. Кроме того, сбои фиксируются в Бельгии, Италии, Испании и других европейских странах, а также в США.Большинство пользователей жалуются на соединение с сервером, сбои трансляции, работу сайта и приложения, а также ошибки при авторизации.Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013 года занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.
https://ria.ru/20220615/netflix-1795458563.html
сша
германия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575999227_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_dfc0336bef3f3bd5ef0545e707af19fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, германия, великобритания, netflix
В мире, Технологии, США, Германия, Великобритания, Netflix
19:18 19.08.2022 (обновлено: 19:19 19.08.2022)
В Европе зафиксировали сбои в работе Netflix
Downdetector: в Европе и США зафиксировали сбои в работе сервиса Netflix