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В Европе зафиксировали сбои в работе Netflix - РИА Новости, 19.08.2022
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В Европе зафиксировали сбои в работе Netflix
В Европе зафиксировали сбои в работе Netflix - РИА Новости, 19.08.2022
В Европе зафиксировали сбои в работе Netflix
Пользователи стримингового сервиса Netflix в ряде европейских стран, а также в США, жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector,... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T19:18
2022-08-19T19:19
в мире
технологии
сша
германия
великобритания
netflix
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пользователи стримингового сервиса Netflix в ряде европейских стран, а также в США, жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Согласно данным сайта, сбои начались примерно в 20.10 мск, наибольшее количество жалоб поступает из Германии, Великобритании, Нидерландов и Франции. Кроме того, сбои фиксируются в Бельгии, Италии, Испании и других европейских странах, а также в США.Большинство пользователей жалуются на соединение с сервером, сбои трансляции, работу сайта и приложения, а также ошибки при авторизации.Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013 года занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.
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в мире, технологии, сша, германия, великобритания, netflix
В мире, Технологии, США, Германия, Великобритания, Netflix
19:18 19.08.2022 (обновлено: 19:19 19.08.2022)
 
В Европе зафиксировали сбои в работе Netflix

Downdetector: в Европе и США зафиксировали сбои в работе сервиса Netflix

© AP Photo / Jenny KaneКнопка Netflix на пульте дистанционного управления
Кнопка Netflix на пульте дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Jenny Kane
Кнопка Netflix на пульте дистанционного управления. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пользователи стримингового сервиса Netflix в ряде европейских стран, а также в США, жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Согласно данным сайта, сбои начались примерно в 20.10 мск, наибольшее количество жалоб поступает из Германии, Великобритании, Нидерландов и Франции. Кроме того, сбои фиксируются в Бельгии, Италии, Испании и других европейских странах, а также в США.
Большинство пользователей жалуются на соединение с сервером, сбои трансляции, работу сайта и приложения, а также ошибки при авторизации.
Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013 года занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.
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В миреТехнологииСШАГерманияВеликобританияNetflix
 
 
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