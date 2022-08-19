https://ria.ru/20220819/netflix-1810864190.html

В Европе зафиксировали сбои в работе Netflix

В Европе зафиксировали сбои в работе Netflix - РИА Новости, 19.08.2022

В Европе зафиксировали сбои в работе Netflix

Пользователи стримингового сервиса Netflix в ряде европейских стран, а также в США, жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector,... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T19:18

2022-08-19T19:18

2022-08-19T19:19

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пользователи стримингового сервиса Netflix в ряде европейских стран, а также в США, жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Согласно данным сайта, сбои начались примерно в 20.10 мск, наибольшее количество жалоб поступает из Германии, Великобритании, Нидерландов и Франции. Кроме того, сбои фиксируются в Бельгии, Италии, Испании и других европейских странах, а также в США.Большинство пользователей жалуются на соединение с сервером, сбои трансляции, работу сайта и приложения, а также ошибки при авторизации.Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013 года занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.

https://ria.ru/20220615/netflix-1795458563.html

сша

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в мире, технологии, сша, германия, великобритания, netflix