https://ria.ru/20220819/natsionalisty-1810716221.html
ВКС России уничтожили более 50 националистов в Николаеве и ДНР
ВКС России уничтожили более 50 националистов в Николаеве и ДНР - РИА Новости, 19.08.2022
ВКС России уничтожили более 50 националистов в Николаеве и ДНР
Авиацией РФ в ДНР уничтожены более 50 националистов "Азова"* и "Айдара", сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:49
2022-08-19T12:49
2022-08-19T12:59
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
войска воздушно-космической обороны
россия
батальон "азов"
батальон "айдар"
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Авиацией РФ в ДНР уничтожены более 50 националистов "Азова"* и "Айдара", сообщили журналистам в Минобороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений националистических формирований "Азов"* в районе Николаевка и "Айдар" в районе Соледар Донецкой Народной Республики. Уничтожено свыше 50 националистов, а также 12 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), войска воздушно-космической обороны, россия, батальон "азов", батальон "айдар"
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Войска воздушно-космической обороны, Россия, Батальон "Азов", Батальон "Айдар"
12:49 19.08.2022 (обновлено: 12:59 19.08.2022)
ВКС России уничтожили более 50 националистов в Николаеве и ДНР
МО: ВКС России уничтожили более 50 националистов "Азова"* в Николаеве и "Айдара" в ДНР