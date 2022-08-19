https://ria.ru/20220819/natsionalisty-1810716221.html

ВКС России уничтожили более 50 националистов в Николаеве и ДНР

ВКС России уничтожили более 50 националистов в Николаеве и ДНР - РИА Новости, 19.08.2022

ВКС России уничтожили более 50 националистов в Николаеве и ДНР

Авиацией РФ в ДНР уничтожены более 50 националистов "Азова"* и "Айдара", сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:49

2022-08-19T12:49

2022-08-19T12:59

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

войска воздушно-космической обороны

россия

батальон "азов"

батальон "айдар"

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Авиацией РФ в ДНР уничтожены более 50 националистов "Азова"* и "Айдара", сообщили журналистам в Минобороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений националистических формирований "Азов"* в районе Николаевка и "Айдар" в районе Соледар Донецкой Народной Республики. Уничтожено свыше 50 националистов, а также 12 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), войска воздушно-космической обороны, россия, батальон "азов", батальон "айдар"