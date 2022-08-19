https://ria.ru/20220819/nato-1810677930.html

НАТО планирует сохранить присутствие международных войск на границах России

НАТО планирует сохранить присутствие международных войск на границах России - РИА Новости, 19.08.2022

НАТО планирует сохранить присутствие международных войск на границах России

НАТО планирует на "многие годы" сохранить присутствие международных войск на границах России, заявил представитель сил Франции в Румынии полковник Флавьен... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T11:14

2022-08-19T11:14

2022-08-19T11:14

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. НАТО планирует на "многие годы" сохранить присутствие международных войск на границах России, заявил представитель сил Франции в Румынии полковник Флавьен Гарригу Граншам.Согласно агентству Блумберг, которое приводит слова полковника, альянс теперь планирует сохранить присутствие международных контингентов вдоль российских границ на протяжении "многих лет, чтобы удостовериться, что ситуация стабилизировалась". Однако большая часть должностных лиц сомневаются в том, что РФ напрямую нападет на одного из членов НАТО.По данным агентства, в приграничных странах альянс создает гарнизоны, размещаемые в них войска будут проходить регулярную ротацию. Союзники также обозначат те подразделения, которые при необходимости смогут оперативно присоединиться к военным в странах Восточной Европы.Как утверждает Граншам, при укреплении связей с ВС приграничных государств и предварительном размещении вооружения, боеприпасов и оборудования численность сил может быть доведена до 5 тысяч человек "в течение нескольких дней".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности, оставив без внимания ряд ключевых условий.В свою очередь, Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что переговоры по гарантиям безопасности показали, что НАТО и США не проявили никакого желания учитывать законные интересы РФ, интересы ее безопасности. При этом НАТО на фоне собственных планов по значительному наращиванию сил на восточном направлении у границ с Россией в новой стратегической концепции утверждает, что не стремится к конфронтации и не угрожает РФ, но усиливает свои возможности для ее сдерживания.

https://ria.ru/20220819/zapad-1810662564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, сша, нато, в мире, европа, восточная европа