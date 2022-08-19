Рейтинг@Mail.ru
НАТО планирует сохранить присутствие международных войск на границах России - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220819/nato-1810677930.html
НАТО планирует сохранить присутствие международных войск на границах России
НАТО планирует сохранить присутствие международных войск на границах России - РИА Новости, 19.08.2022
НАТО планирует сохранить присутствие международных войск на границах России
НАТО планирует на "многие годы" сохранить присутствие международных войск на границах России, заявил представитель сил Франции в Румынии полковник Флавьен... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T11:14
2022-08-19T11:14
россия
сша
нато
в мире
европа
восточная европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586627357_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_b28e84ff798ce968f2c7a510ec608f45.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. НАТО планирует на "многие годы" сохранить присутствие международных войск на границах России, заявил представитель сил Франции в Румынии полковник Флавьен Гарригу Граншам.Согласно агентству Блумберг, которое приводит слова полковника, альянс теперь планирует сохранить присутствие международных контингентов вдоль российских границ на протяжении "многих лет, чтобы удостовериться, что ситуация стабилизировалась". Однако большая часть должностных лиц сомневаются в том, что РФ напрямую нападет на одного из членов НАТО.По данным агентства, в приграничных странах альянс создает гарнизоны, размещаемые в них войска будут проходить регулярную ротацию. Союзники также обозначат те подразделения, которые при необходимости смогут оперативно присоединиться к военным в странах Восточной Европы.Как утверждает Граншам, при укреплении связей с ВС приграничных государств и предварительном размещении вооружения, боеприпасов и оборудования численность сил может быть доведена до 5 тысяч человек "в течение нескольких дней".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности, оставив без внимания ряд ключевых условий.В свою очередь, Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что переговоры по гарантиям безопасности показали, что НАТО и США не проявили никакого желания учитывать законные интересы РФ, интересы ее безопасности. При этом НАТО на фоне собственных планов по значительному наращиванию сил на восточном направлении у границ с Россией в новой стратегической концепции утверждает, что не стремится к конфронтации и не угрожает РФ, но усиливает свои возможности для ее сдерживания.
https://ria.ru/20220819/zapad-1810662564.html
https://ria.ru/20220819/bayden-1810664075.html
россия
сша
европа
восточная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586627357_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_4035d10dd033a362bf938e07d0d0a208.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, нато, в мире, европа, восточная европа
Россия, США, НАТО, В мире, Европа, Восточная Европа
11:14 19.08.2022
 
НАТО планирует сохранить присутствие международных войск на границах России

НАТО планирует сохранить присутствие международных войск на границах России на многие годы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоенные НАТО в польском Ожише
Военные НАТО в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военные НАТО в польском Ожише. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. НАТО планирует на "многие годы" сохранить присутствие международных войск на границах России, заявил представитель сил Франции в Румынии полковник Флавьен Гарригу Граншам.
Согласно агентству Блумберг, которое приводит слова полковника, альянс теперь планирует сохранить присутствие международных контингентов вдоль российских границ на протяжении "многих лет, чтобы удостовериться, что ситуация стабилизировалась". Однако большая часть должностных лиц сомневаются в том, что РФ напрямую нападет на одного из членов НАТО.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 10:31
Запад не прекращает готовиться к конфликту с Россией, заявил Патрушев
По данным агентства, в приграничных странах альянс создает гарнизоны, размещаемые в них войска будут проходить регулярную ротацию. Союзники также обозначат те подразделения, которые при необходимости смогут оперативно присоединиться к военным в странах Восточной Европы.
Как утверждает Граншам, при укреплении связей с ВС приграничных государств и предварительном размещении вооружения, боеприпасов и оборудования численность сил может быть доведена до 5 тысяч человек "в течение нескольких дней".
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности, оставив без внимания ряд ключевых условий.
В свою очередь, Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что переговоры по гарантиям безопасности показали, что НАТО и США не проявили никакого желания учитывать законные интересы РФ, интересы ее безопасности. При этом НАТО на фоне собственных планов по значительному наращиванию сил на восточном направлении у границ с Россией в новой стратегической концепции утверждает, что не стремится к конфронтации и не угрожает РФ, но усиливает свои возможности для ее сдерживания.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 10:36
В Госдуме заявили, что Байден стимулирует эскалацию на Украине
 
РоссияСШАНАТОВ миреЕвропаВосточная Европа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала