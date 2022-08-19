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Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается нападать на Украину - РИА Новости, 19.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/napadenie-1810752959.html
Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается нападать на Украину
Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается нападать на Украину - РИА Новости, 19.08.2022
Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается нападать на Украину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не планирует нападать на Украину, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T14:09
2022-08-19T16:17
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
белоруссия
россия
нато
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МИНСК, 19 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не планирует нападать на Украину, передает Sputnik Беларусь."Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение - вот, Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться", - сказал он на встрече с работниками хозяйства "Журавлиное" и жителями Пружанского района.По словам Лукашенко, "никакая Украина не воюет сегодня". "Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и Америка прежде всего", - отметил белорусский президент.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, – "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220812/mvd-1809064890.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, владимир путин, украина, белоруссия, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Белоруссия, Россия, НАТО
14:09 19.08.2022 (обновлено: 16:17 19.08.2022)
 
Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается нападать на Украину

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о нежелании воевать с Украиной

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 19 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не планирует нападать на Украину, передает Sputnik Беларусь.
"Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение - вот, Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться", - сказал он на встрече с работниками хозяйства "Журавлиное" и жителями Пружанского района.
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По словам Лукашенко, "никакая Украина не воюет сегодня". "Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и Америка прежде всего", - отметил белорусский президент.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, – "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаБелоруссияРоссияНАТО
 
 
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