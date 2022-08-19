https://ria.ru/20220819/napadenie-1810752959.html

Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается нападать на Украину

Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается нападать на Украину - РИА Новости, 19.08.2022

Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается нападать на Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не планирует нападать на Украину, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T14:09

2022-08-19T14:09

2022-08-19T16:17

специальная военная операция на украине

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МИНСК, 19 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не планирует нападать на Украину, передает Sputnik Беларусь."Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение - вот, Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться", - сказал он на встрече с работниками хозяйства "Журавлиное" и жителями Пружанского района.По словам Лукашенко, "никакая Украина не воюет сегодня". "Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и Америка прежде всего", - отметил белорусский президент.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, – "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220812/mvd-1809064890.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, владимир путин, украина, белоруссия, россия, нато