https://ria.ru/20220819/nanochastitsy-1810642103.html
Российские ученые приняли участие в создании новых наночастиц
Российские ученые приняли участие в создании новых наночастиц - РИА Новости, 19.08.2022
Российские ученые приняли участие в создании новых наночастиц
Специалисты Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ им. И. Канта) вместе с зарубежными коллегами создали новые наночастицы, обладающие... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T08:12
2022-08-19T08:12
2022-08-19T09:04
наука
российский научный фонд
наука
навигатор абитуриента
балтийский федеральный университет
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Специалисты Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ им. И. Канта) вместе с зарубежными коллегами создали новые наночастицы, обладающие улучшенными свойствами с точки зрения применения для лечения рака, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ.Новые наноструктуры, синтезированные учеными из золота и оксидов железа, относятся к объектам, состоящим из нескольких функциональных соединений с различными физико-химическими свойствами, и от взаимного расположения компонентов которых зависят их магнитные и оптические свойства.Благодаря своей уникальной звездообразной форме, новые наночастицы получили улучшенные магнитные и оптические свойства и могут использоваться для проведения так называемой фототермальной терапии раковых опухолей, при которой больные клетки нагреваются и разрушаются под действием света. Для здоровых клеток человека полученные наночастицы безопасны, отмечают авторы работы.Ученые проверили действие наночастиц на клетки рака молочной железы, а также на культуру клеток, из которых в норме образуются стенки кровеносных сосудов. Клетки предварительно выдерживали в культуральной среде с заранее определенными концентрациями наночастиц. Оказалось, что наноструктуры обладали хорошей биосовместимостью, то есть были малотоксичными и не влияли на жизнеспособность здоровых клеток.При этом под воздействием переменного магнитного поля низкой частоты жизнеспособность раковых клеток с наноструктурами снижалась на 65%, а при воздействии света - на 45% за счет локального нагрева наночастиц.Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в международном научном журнале ACS Applied Materials & Interfaces.
https://ria.ru/20210824/misis-1746858407.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский научный фонд, наука, навигатор абитуриента, балтийский федеральный университет, университетская наука
Наука, Российский научный фонд, Наука, Навигатор абитуриента, Балтийский федеральный университет, Университетская наука
08:12 19.08.2022 (обновлено: 09:04 19.08.2022)
Российские ученые приняли участие в создании новых наночастиц
Калининградские ученые приняли участие в создании новых наночастиц для лечения рака
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
Специалисты Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ им. И. Канта
) вместе с зарубежными коллегами создали новые наночастицы, обладающие улучшенными свойствами с точки зрения применения для лечения рака, сообщили РИА Новости в министерстве науки и высшего образования РФ.
Новые наноструктуры, синтезированные учеными из золота и оксидов железа, относятся к объектам, состоящим из нескольких функциональных соединений с различными физико-химическими свойствами, и от взаимного расположения компонентов которых зависят их магнитные и оптические свойства.
Благодаря своей уникальной звездообразной форме, новые наночастицы получили улучшенные магнитные и оптические свойства и могут использоваться для проведения так называемой фототермальной терапии раковых опухолей, при которой больные клетки нагреваются и разрушаются под действием света. Для здоровых клеток человека полученные наночастицы безопасны, отмечают авторы работы.
"Целью данного исследования были разработка и исследование многофункциональных наночастиц с особыми магнитными и оптическими свойствами. Такие наночастицы являются перспективным материалом для использования в биомедицине для лечения раковых заболеваний", - сказал научный сотрудник Научно-образовательного центра "Умные материалы и биомедицинские приложения" БФУ Александр Омельянчик.
Ученые проверили действие наночастиц на клетки рака молочной железы, а также на культуру клеток, из которых в норме образуются стенки кровеносных сосудов. Клетки предварительно выдерживали в культуральной среде с заранее определенными концентрациями наночастиц. Оказалось, что наноструктуры обладали хорошей биосовместимостью, то есть были малотоксичными и не влияли на жизнеспособность здоровых клеток.
При этом под воздействием переменного магнитного поля низкой частоты жизнеспособность раковых клеток с наноструктурами снижалась на 65%, а при воздействии света - на 45% за счет локального нагрева наночастиц.
Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда
, опубликованы в международном научном журнале ACS Applied Materials & Interfaces.