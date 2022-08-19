https://ria.ru/20220819/naemniki-1810874214.html
Пушилин не исключил смертной казни для следующей группы наемников
Пушилин не исключил смертной казни для следующей группы наемников - РИА Новости, 19.08.2022
Пушилин не исключил смертной казни для следующей группы наемников
Для следующей группы иностранных наемников, пойманных в Донецкой Народной республике, также не исключена высшая мера наказания, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T20:19
2022-08-19T20:19
2022-08-19T20:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
великобритания
хорватия
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Для следующей группы иностранных наемников, пойманных в Донецкой Народной республике, также не исключена высшая мера наказания, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Что касается следующей группы наемников, 15-го числа над которыми состоялось первое судебное заседание, значит, это те пять человек - из Хорватии, Швейцарии, Великобритании - они в процессе. С учетом тех статей, которые им предъявляются, статьи достаточно серьезные, и здесь я бы не стал исключать высшей меры наказания", - сказал Пушилин в эфире "России 1".В то же время он подчеркнул, что решать это будет суд.В понедельник в ДНР прошло судебное заседание в отношении пяти иностранных наёмников, воевавших на стороне украинских боевиков в Донбассе, в ходе которого им были предъявлены обвинения. Ранее сообщалось, что они из Хорватии, Швеции и Великобритании.По информации Верховного суда ДНР, гражданину Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и британцу Джону Хардингу объявили обвинение в совершении преступлений по статье "насильственный захват власти или насильственное удержание власти"; по статье "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях".Британцу Эндрю Хиллу объявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях", а британцу Дилану Хили - в совершении преступления, предусмотренного статьей "пособничество в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте".
https://ria.ru/20220815/obvinenie-1809832204.html
https://ria.ru/20220709/naemniki-1801348277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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20:19 19.08.2022 (обновлено: 20:49 19.08.2022)
Пушилин не исключил смертной казни для следующей группы наемников
Пушилин: для следующей группы иностранных наемников в ДНР не исключена смертная казнь