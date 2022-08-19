https://ria.ru/20220819/naemniki-1810874214.html

Пушилин не исключил смертной казни для следующей группы наемников

Пушилин не исключил смертной казни для следующей группы наемников - РИА Новости, 19.08.2022

Пушилин не исключил смертной казни для следующей группы наемников

Для следующей группы иностранных наемников, пойманных в Донецкой Народной республике, также не исключена высшая мера наказания, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T20:19

2022-08-19T20:19

2022-08-19T20:49

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

великобритания

хорватия

денис пушилин

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790815257_81:0:2218:1202_1920x0_80_0_0_4b7bb82d3092b033e9905914b9252e13.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Для следующей группы иностранных наемников, пойманных в Донецкой Народной республике, также не исключена высшая мера наказания, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Что касается следующей группы наемников, 15-го числа над которыми состоялось первое судебное заседание, значит, это те пять человек - из Хорватии, Швейцарии, Великобритании - они в процессе. С учетом тех статей, которые им предъявляются, статьи достаточно серьезные, и здесь я бы не стал исключать высшей меры наказания", - сказал Пушилин в эфире "России 1".В то же время он подчеркнул, что решать это будет суд.В понедельник в ДНР прошло судебное заседание в отношении пяти иностранных наёмников, воевавших на стороне украинских боевиков в Донбассе, в ходе которого им были предъявлены обвинения. Ранее сообщалось, что они из Хорватии, Швеции и Великобритании.По информации Верховного суда ДНР, гражданину Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и британцу Джону Хардингу объявили обвинение в совершении преступлений по статье "насильственный захват власти или насильственное удержание власти"; по статье "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях".Британцу Эндрю Хиллу объявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях", а британцу Дилану Хили - в совершении преступления, предусмотренного статьей "пособничество в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте".

https://ria.ru/20220815/obvinenie-1809832204.html

https://ria.ru/20220709/naemniki-1801348277.html

донецкая народная республика

великобритания

хорватия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, великобритания, хорватия, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины