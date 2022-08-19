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Музей "Барсовой горы" в Югре могут включить в федеральную госпрограмму - РИА Новости, 19.08.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20220819/muzey-1810775567.html
Музей "Барсовой горы" в Югре могут включить в федеральную госпрограмму
Музей "Барсовой горы" в Югре могут включить в федеральную госпрограмму - РИА Новости, 19.08.2022
Музей "Барсовой горы" в Югре могут включить в федеральную госпрограмму
Музей на территории природно-археологического комплекса "Барсова гора", строительство которого ведется в Ханты-Мансийском автономном округе, может попасть в... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T15:23
2022-08-19T15:23
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
культура
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Музей на территории природно-археологического комплекса "Барсова гора", строительство которого ведется в Ханты-Мансийском автономном округе, может попасть в госпрограмму "Культурное пространство", сообщает администрация Сургутского района.Туристический потенциал музейно-туристического комплекса "Барсова гора" накануне был оценен на выездном совещании с участием представителей Департамента промышленности Югры, окружного Департамента культуры и Фонда развития туризма."Это должен стать очень серьезный, по-настоящему масштабный проект. Я много раз говорил, что Сургутскому району повезло, что на его территории находится уникальный археологический комплекс "Барсова гора", которая старше чем египетские пирамиды. Просто незаслуженно забытый объект. Поэтому создаем условия, чтобы, скажем так, было, куда приехать и на что посмотреть. Стоимость работ первого этапа составила порядка 75 миллионов, к октябрю должны его завершить. На второй этап запланировано 98 миллионов рублей", - сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой, слова которого приводит пресс-служба райадминистрации.Он уточнил, что общая стоимость строительства только музейного комплекса, где будут храниться артефакты, найденные на территории урочища, составляет более 300 миллионов рублей, в связи с чем проекту необходимо попасть в госпрограмму "Культурное пространство". Помимо этого, в рамках проекта уже идет обустройство туристической тропы "Человечность", на которой разместятся 15 тематических локаций и две смотровые площадки, которые познакомят посетителей с историей формирования "Барсовой Горы" и основными этапами освоения ее человеком в течение 9 тысяч лет.Как отметил на совещании первый замдиректора Департамента культуры Югры Владимир Фризен, проект "Барсовой горы" уже уникален на бумаге, и задача властей состоит в том, чтобы он стал уникальным в жизни. "Сейчас департамент культуры Югры ведет работу по включению проекта "Барсова гора" в госпрограмму "Культурное пространство". На следующий год Сургутский район совместно с округом в заявочную кампанию будет подавать заявку на федеральные средства", - подчеркнул он.Также начальник Управления туризма Департамента промышленности Югры Наталья Лариона добавила, что планируется внести изменения в нормативно-правовые акты, предусматривающие возможность выдачи субсидий муниципалитетам, которые реализуют комплексные проекты в сфере культуры – на этот новый вид поддержки проект также сможет претендовать.
https://ria.ru/20220810/podderzhka-1808643301.html
https://ria.ru/20220804/eksponaty-1807199588.html
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сургутский район, культура
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Культура
15:23 19.08.2022
 
Музей "Барсовой горы" в Югре могут включить в федеральную госпрограмму

Музей "Барсовой горы" в Югре могут включить в госпрограмму "Культурное пространство"

© РИА Новости / Светлана БаеваВид на Сургут из самолета
Вид на Сургут из самолета - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Светлана Баева
Вид на Сургут из самолета. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Музей на территории природно-археологического комплекса "Барсова гора", строительство которого ведется в Ханты-Мансийском автономном округе, может попасть в госпрограмму "Культурное пространство", сообщает администрация Сургутского района.
Туристический потенциал музейно-туристического комплекса "Барсова гора" накануне был оценен на выездном совещании с участием представителей Департамента промышленности Югры, окружного Департамента культуры и Фонда развития туризма.
Пшеница - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
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Сургутский район Югры получил средства на поддержку аграриев
"Это должен стать очень серьезный, по-настоящему масштабный проект. Я много раз говорил, что Сургутскому району повезло, что на его территории находится уникальный археологический комплекс "Барсова гора", которая старше чем египетские пирамиды. Просто незаслуженно забытый объект. Поэтому создаем условия, чтобы, скажем так, было, куда приехать и на что посмотреть. Стоимость работ первого этапа составила порядка 75 миллионов, к октябрю должны его завершить. На второй этап запланировано 98 миллионов рублей", - сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой, слова которого приводит пресс-служба райадминистрации.
Он уточнил, что общая стоимость строительства только музейного комплекса, где будут храниться артефакты, найденные на территории урочища, составляет более 300 миллионов рублей, в связи с чем проекту необходимо попасть в госпрограмму "Культурное пространство". Помимо этого, в рамках проекта уже идет обустройство туристической тропы "Человечность", на которой разместятся 15 тематических локаций и две смотровые площадки, которые познакомят посетителей с историей формирования "Барсовой Горы" и основными этапами освоения ее человеком в течение 9 тысяч лет.
Как отметил на совещании первый замдиректора Департамента культуры Югры Владимир Фризен, проект "Барсовой горы" уже уникален на бумаге, и задача властей состоит в том, чтобы он стал уникальным в жизни. "Сейчас департамент культуры Югры ведет работу по включению проекта "Барсова гора" в госпрограмму "Культурное пространство". На следующий год Сургутский район совместно с округом в заявочную кампанию будет подавать заявку на федеральные средства", - подчеркнул он.
Также начальник Управления туризма Департамента промышленности Югры Наталья Лариона добавила, что планируется внести изменения в нормативно-правовые акты, предусматривающие возможность выдачи субсидий муниципалитетам, которые реализуют комплексные проекты в сфере культуры – на этот новый вид поддержки проект также сможет претендовать.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районКультура
 
 
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