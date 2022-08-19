https://ria.ru/20220819/moskva-1811336336.html

"Мосводосток" ликвидирует загрязнение на Москве-реке

"Мосводосток" ликвидирует загрязнение на Москве-реке - РИА Новости, 22.08.2022

"Мосводосток" ликвидирует загрязнение на Москве-реке

Специалисты "Мосводостока" ликвидируют загрязнение на Москве-реке в районе Автозаводского моста, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-19T12:04

2022-08-19T12:04

2022-08-22T15:51

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Специалисты "Мосводостока" ликвидируют загрязнение на Москве-реке в районе Автозаводского моста, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее в Telegram-каналах появились фотографии, где на поверхности Москвы-реки видно образовавшееся бензиновое пятно неизвестного происхождения."Два специализированных судна ГУП "Мосводосток" ликвидируют загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Автозаводского моста", - говорится в сообщении.Отмечается, что суда МС-1 и "Сетунь" обрабатывают водную гладь на участке от Крутицкий набережной до Автозаводского моста специальным сорбентом, нейтрализующим загрязнения.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, москва-река, мосводосток