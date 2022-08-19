https://ria.ru/20220819/moskva-1811327723.html

Почти 50 видов краснокнижных птиц встретили в лесопарках Москвы в этом году

Почти 50 видов краснокнижных птиц встретили в лесопарках Москвы в этом году - РИА Новости, 22.08.2022

Почти 50 видов краснокнижных птиц встретили в лесопарках Москвы в этом году

Почти 50 видов краснокнижных птиц встретили на природных территориях Москвы в 2022 году, выявлены 3 вида птиц 0-й категории, 12 видов 1-й категории, 13 видов... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-19T14:27

2022-08-19T14:27

2022-08-22T15:22

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Почти 50 видов краснокнижных птиц встретили на природных территориях Москвы в 2022 году, выявлены 3 вида птиц 0-й категории, 12 видов 1-й категории, 13 видов 2-й категории, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."На природных территориях столицы обитает около 270 видов птиц, из них 88 видов занесено в Красную книгу Москвы. За первое полугодие 2022 года специалисты Мосприроды зафиксировали уже 46 видов краснокнижных птиц. Выявлены 3 вида птиц 0-й категории, 12 видов 1-й категории, 13 видов 2-й категории, 13 видов 3-й категории, 2 вида 4-й категории, 3 вида 5-й категории", - говорится в сообщении.Отмечается, что самые редкие из занесенных в Красную книгу Москвы – представители 0-й, 1-й и 2-й категорий: виды, находящиеся под угрозой исчезновения, и виды с сокращающейся численностью. К 3-й категории относятся уязвимые виды, изначально малочисленные в природных условиях, численность которых может сократиться за короткий промежуток времени. В 4-ю категорию внесены виды, относящиеся к одной из предыдущих категорий, но у которых недостаточно данных для точного определения их статуса на территориях города. Восстановившиеся виды относятся к 5-й категории – виды, численность и распространение которых на территории города возросли до безопасного для них уровня, но антропогенные факторы в условиях города могут вновь вызвать ухудшение состояния этих видов.Отмечается, что из 1-й категории редкости больше всего популяция у чирка-свистунка – 9 особей в природно-историческом парке "Битцевский лес". В природно-историческом парке "Косинский" встретили красноголового нырка. Там же и в заказнике "Долгие пруды" обитает довольно большая популяция лысух, а в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" – лугового конька. Также на природных территориях Москвы в 2022 году были встречены гоголь, малый зуек, седой дятел, средний пестрый дятел, тростниковая камышевка, канюк, береговая ласточка, чибис, травник."Одна из крупных популяций озерной чайки 2-й категории редкости зафиксирована в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" – 300 особей, там же видели лесных коньков. Довольно много сизых чаек в заказнике "Зеленоградский" – 24 птицы. Также были зафиксированы деряба, желна, пухляк, или буроголовая гаичка, мухоловка-белошейка, обыкновенная иволга, речная крачка, кукушка, московка, серая неясыть, черныш", - говорится в сообщении.Сообщается, что в природно-историческом парке "Косинский" зафиксировано 14 особей чомги, или большой поганки, и 10 особей хохлатой чернети - они находятся в 3-й категории редкости. Ополовника, или длиннохвостую синицу, можно увидеть в природно-историческом парке "Царицыно". Встречались также в этом году камышница, вяхирь, ушастая сова, северная бормотушка, лесная завирушка, обыкновенная пустельга, коростель, перепелятник, ястребиная славка, луговой чекан."Чаще всего деревенскую и городскую ласточек 4-й категория редкости замечали в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино". Тетеревятника из 5-й категории редкости можно наблюдать в природно-исторических парках "Битцевский лес", "Кузьминки-Люблино", "Царицыно" и в заказнике "Тропаревский". В природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" также обитают белоспинный дятел и обыкновенный жулан", - дополняется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220815/park-1809090855.html

https://realty.ria.ru/20220817/zakaznik-1810185337.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосприрода, городское хозяйство москвы