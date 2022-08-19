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Для недопущения пожаров в Москве увеличено число патрулирований мест отдыха - РИА Новости, 22.08.2022
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Для недопущения пожаров в Москве увеличено число патрулирований мест отдыха
Для недопущения пожаров в Москве увеличено число патрулирований мест отдыха - РИА Новости, 22.08.2022
Для недопущения пожаров в Москве увеличено число патрулирований мест отдыха
Для недопущения пожаров в Москве увеличено число патрулирований мест отдыха, во всех округах рядом с парковыми и лесопарковыми зонами выставлены посты дежурной... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-19T21:33
2022-08-22T15:09
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москва
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Для недопущения пожаров в Москве увеличено число патрулирований мест отдыха, во всех округах рядом с парковыми и лесопарковыми зонами выставлены посты дежурной поливомоечной техники, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В столице приняты дополнительные меры по недопущению возгораний на природных и озелененных территориях. Во всех административных округах рядом с парковыми и лесопарковыми зонами выставлены посты дежурной поливомоечной техники. Увеличено число патрулирований мест отдыха населения. С горожанами проводятся профилактические беседы о правилах пожарной безопасности и недопустимости разведения огня", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, погодные условия и направление ветра в пятницу и субботу могут способствовать переносу в столицу воздушных масс из районов ландшафтных пожаров. В отдельных районах города временами может ощущаться запах гари.
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москва, городское хозяйство москвы, парки
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Парки
21:33 19.08.2022 (обновлено: 15:09 22.08.2022)
 

Для недопущения пожаров в Москве увеличено число патрулирований мест отдыха

© РИА Новости / Алексей МайшевРаботы по реабилитации Щукинского парка
Работы по реабилитации Щукинского парка - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Для недопущения пожаров в Москве увеличено число патрулирований мест отдыха, во всех округах рядом с парковыми и лесопарковыми зонами выставлены посты дежурной поливомоечной техники, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице приняты дополнительные меры по недопущению возгораний на природных и озелененных территориях. Во всех административных округах рядом с парковыми и лесопарковыми зонами выставлены посты дежурной поливомоечной техники. Увеличено число патрулирований мест отдыха населения. С горожанами проводятся профилактические беседы о правилах пожарной безопасности и недопустимости разведения огня", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
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Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, погодные условия и направление ветра в пятницу и субботу могут способствовать переносу в столицу воздушных масс из районов ландшафтных пожаров. В отдельных районах города временами может ощущаться запах гари.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыПарки
 
 
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