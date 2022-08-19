https://ria.ru/20220819/moskva-1811324195.html
Для недопущения пожаров в Москве увеличено число патрулирований мест отдыха
Для недопущения пожаров в Москве увеличено число патрулирований мест отдыха - РИА Новости, 22.08.2022
Для недопущения пожаров в Москве увеличено число патрулирований мест отдыха
Для недопущения пожаров в Москве увеличено число патрулирований мест отдыха, во всех округах рядом с парковыми и лесопарковыми зонами выставлены посты дежурной... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-19T21:33
2022-08-19T21:33
2022-08-22T15:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
парки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805335111_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c41e61143ba503a7c2f27975a7a3a13f.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Для недопущения пожаров в Москве увеличено число патрулирований мест отдыха, во всех округах рядом с парковыми и лесопарковыми зонами выставлены посты дежурной поливомоечной техники, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В столице приняты дополнительные меры по недопущению возгораний на природных и озелененных территориях. Во всех административных округах рядом с парковыми и лесопарковыми зонами выставлены посты дежурной поливомоечной техники. Увеличено число патрулирований мест отдыха населения. С горожанами проводятся профилактические беседы о правилах пожарной безопасности и недопустимости разведения огня", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, погодные условия и направление ветра в пятницу и субботу могут способствовать переносу в столицу воздушных масс из районов ландшафтных пожаров. В отдельных районах города временами может ощущаться запах гари.
https://ria.ru/20220818/blagoustroystvo-1810386772.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805335111_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c13a926cd5a33fb1ca96f3590970d3cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, парки
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Парки
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Для недопущения пожаров в Москве увеличено число патрулирований мест отдыха, во всех округах рядом с парковыми и лесопарковыми зонами выставлены посты дежурной поливомоечной техники, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице приняты дополнительные меры по недопущению возгораний на природных и озелененных территориях. Во всех административных округах рядом с парковыми и лесопарковыми зонами выставлены посты дежурной поливомоечной техники. Увеличено число патрулирований мест отдыха населения. С горожанами проводятся профилактические беседы о правилах пожарной безопасности и недопустимости разведения огня", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, погодные условия и направление ветра в пятницу и субботу могут способствовать переносу в столицу воздушных масс из районов ландшафтных пожаров. В отдельных районах города временами может ощущаться запах гари.