https://ria.ru/20220819/moskva-1811324195.html

Для недопущения пожаров в Москве увеличено число патрулирований мест отдыха

Для недопущения пожаров в Москве увеличено число патрулирований мест отдыха - РИА Новости, 22.08.2022

Для недопущения пожаров в Москве увеличено число патрулирований мест отдыха

Для недопущения пожаров в Москве увеличено число патрулирований мест отдыха, во всех округах рядом с парковыми и лесопарковыми зонами выставлены посты дежурной... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-19T21:33

2022-08-19T21:33

2022-08-22T15:09

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Для недопущения пожаров в Москве увеличено число патрулирований мест отдыха, во всех округах рядом с парковыми и лесопарковыми зонами выставлены посты дежурной поливомоечной техники, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В столице приняты дополнительные меры по недопущению возгораний на природных и озелененных территориях. Во всех административных округах рядом с парковыми и лесопарковыми зонами выставлены посты дежурной поливомоечной техники. Увеличено число патрулирований мест отдыха населения. С горожанами проводятся профилактические беседы о правилах пожарной безопасности и недопустимости разведения огня", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, погодные условия и направление ветра в пятницу и субботу могут способствовать переносу в столицу воздушных масс из районов ландшафтных пожаров. В отдельных районах города временами может ощущаться запах гари.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, парки