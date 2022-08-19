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Специалисты продолжают работу по локализации пожаров в соседних регионах - РИА Новости, 22.08.2022
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Специалисты продолжают работу по локализации пожаров в соседних регионах
Специалисты продолжают работу по локализации пожаров в соседних регионах - РИА Новости, 22.08.2022
Специалисты продолжают работу по локализации пожаров в соседних регионах
Столичные специалисты продолжают активную работу по локализации пожаров в соседних регионах, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-19T21:38
2022-08-22T15:05
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
ил-76
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
рязанская область
владимирская область
сергей собянин
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Столичные специалисты продолжают активную работу по локализации пожаров в соседних регионах, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Правительство Москвы принимает все необходимые меры для оказания помощи Рязанской и Владимирской областям в ликвидации ландшафтных возгораний. Завтра в Рязанской области в течение всего светового дня продолжится работа пяти вертолетов Московского авиацентра. Кроме того, будут задействованы три вертолета и четыре самолета – два Ил-76 и два Бе-200 – авиаотряда МЧС России", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что развернута московская группировка, в распоряжении которой 30 единиц техники, для ликвидации очагов возгорания во Владимирской области.Ранее в среду москвичи пожаловались на запах гари, он сохранился в четверг и в пятницу. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, для оказания содействия в локализации возгораний Москва направила в помощь 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе 3 вертолета. Кроме того, были обнаружены очаги возгорания во Владимирской области. Для оказания помощи туда направили 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей.
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москва
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москва, ил-76, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязанская область, владимирская область, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Ил-76, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Рязанская область, Владимирская область, Сергей Собянин
21:38 19.08.2022 (обновлено: 15:05 22.08.2022)
 

Специалисты продолжают работу по локализации пожаров в соседних регионах

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Столичные специалисты продолжают активную работу по локализации пожаров в соседних регионах, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Правительство Москвы принимает все необходимые меры для оказания помощи Рязанской и Владимирской областям в ликвидации ландшафтных возгораний. Завтра в Рязанской области в течение всего светового дня продолжится работа пяти вертолетов Московского авиацентра. Кроме того, будут задействованы три вертолета и четыре самолета – два Ил-76 и два Бе-200 – авиаотряда МЧС России", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
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Отмечается, что развернута московская группировка, в распоряжении которой 30 единиц техники, для ликвидации очагов возгорания во Владимирской области.
Ранее в среду москвичи пожаловались на запах гари, он сохранился в четверг и в пятницу. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, для оказания содействия в локализации возгораний Москва направила в помощь 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе 3 вертолета. Кроме того, были обнаружены очаги возгорания во Владимирской области. Для оказания помощи туда направили 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваИл-76МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Рязанская областьВладимирская областьСергей Собянин
 
 
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