21:38 19.08.2022 (обновлено: 15:05 22.08.2022)
Специалисты продолжают работу по локализации пожаров в соседних регионах
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Столичные специалисты продолжают активную работу по локализации пожаров в соседних регионах, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Правительство Москвы принимает все необходимые меры для оказания помощи Рязанской и Владимирской областям в ликвидации ландшафтных возгораний. Завтра в Рязанской области в течение всего светового дня продолжится работа пяти вертолетов Московского авиацентра. Кроме того, будут задействованы три вертолета и четыре самолета – два Ил-76 и два Бе-200 – авиаотряда МЧС России", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
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Отмечается, что развернута московская группировка, в распоряжении которой 30 единиц техники, для ликвидации очагов возгорания во Владимирской области.
Ранее в среду москвичи пожаловались на запах гари, он сохранился в четверг и в пятницу. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, для оказания содействия в локализации возгораний Москва направила в помощь 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе 3 вертолета. Кроме того, были обнаружены очаги возгорания во Владимирской области. Для оказания помощи туда направили 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей.