https://ria.ru/20220819/moskva-1811323580.html

Специалисты продолжают работу по локализации пожаров в соседних регионах

Специалисты продолжают работу по локализации пожаров в соседних регионах - РИА Новости, 22.08.2022

Специалисты продолжают работу по локализации пожаров в соседних регионах

Столичные специалисты продолжают активную работу по локализации пожаров в соседних регионах, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-19T21:38

2022-08-19T21:38

2022-08-22T15:05

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

ил-76

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

рязанская область

владимирская область

сергей собянин

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Столичные специалисты продолжают активную работу по локализации пожаров в соседних регионах, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Правительство Москвы принимает все необходимые меры для оказания помощи Рязанской и Владимирской областям в ликвидации ландшафтных возгораний. Завтра в Рязанской области в течение всего светового дня продолжится работа пяти вертолетов Московского авиацентра. Кроме того, будут задействованы три вертолета и четыре самолета – два Ил-76 и два Бе-200 – авиаотряда МЧС России", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что развернута московская группировка, в распоряжении которой 30 единиц техники, для ликвидации очагов возгорания во Владимирской области.Ранее в среду москвичи пожаловались на запах гари, он сохранился в четверг и в пятницу. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, для оказания содействия в локализации возгораний Москва направила в помощь 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе 3 вертолета. Кроме того, были обнаружены очаги возгорания во Владимирской области. Для оказания помощи туда направили 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей.

https://ria.ru/20220817/avtobus-1810336043.html

москва

рязанская область

владимирская область

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, ил-76, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязанская область, владимирская область, сергей собянин