Подземелья Москвы: внутри Москоллектора

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Москва известна своим разнообразием: от парков и уютных кафе, до архитектурных чудес. Все это не могло бы существовать без сложной системы подземных коммуникаций, которые обеспечивают столицу жизненно важными ресурсами. А ведь это целые лабиринты подземных коридоров. Как это устроено на примере московских коллекторов — узнайте в нашем видео.