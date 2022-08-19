https://ria.ru/20220819/moskollektor-1810818049.html
Подземелья Москвы: внутри Москоллектора
Подземелья Москвы: внутри Москоллектора - РИА Новости, 19.08.2022
Подземелья Москвы: внутри Москоллектора
Москва известна своим разнообразием: от парков и уютных кафе, до архитектурных чудес. Все это не могло бы существовать без сложной системы подземных коммуникаций, которые обеспечивают столицу жизненно важными ресурсами. А ведь это целые лабиринты подземных коридоров. Как это устроено на примере московских коллекторов — узнайте в нашем видео.
2022-08-19T17:08
2022-08-19T17:08
2022-08-19T17:08
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РИА Новости
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Подземелья Москвы: внутри Москоллектора
Москва известна своим разнообразием: от парков и уютных кафе, до архитектурных чудес. Все это не могло бы существовать без сложной системы подземных коммуникаций, которые обеспечивают столицу жизненно важными ресурсами. А ведь это целые лабиринты подземных коридоров. Как это устроено на примере московских коллекторов — узнайте в нашем видео.
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РИА Новости
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5
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видео, городское хозяйство москвы, москва, москоллектор
Видео, Городское хозяйство Москвы, Москва, Москоллектор
Подземелья Москвы: внутри Москоллектора
Москва известна своим разнообразием: от парков и уютных кафе, до архитектурных чудес. Все это не могло бы существовать без сложной системы подземных коммуникаций, которые обеспечивают столицу жизненно важными ресурсами. А ведь это целые лабиринты подземных коридоров. Как это устроено на примере московских коллекторов — узнайте в нашем видео.
2022-08-19T17:08
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PT2M36S
Подземелья Москвы: внутри Москоллектора
Москва известна своим разнообразием: от парков и уютных кафе, до архитектурных чудес. Все это не могло бы существовать без сложной системы подземных коммуникаций, которые обеспечивают столицу жизненно важными ресурсами. А ведь это целые лабиринты подземных коридоров. Как это устроено на примере московских коллекторов — узнайте в нашем видео.