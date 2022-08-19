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Франс Пресс: Путин согласился на приезд миссии МАГАТЭ на ЗАЭС через Украину - РИА Новости, 19.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/missiya-1810867309.html
Франс Пресс: Путин согласился на приезд миссии МАГАТЭ на ЗАЭС через Украину
Франс Пресс: Путин согласился на приезд миссии МАГАТЭ на ЗАЭС через Украину - РИА Новости, 19.08.2022
Франс Пресс: Путин согласился на приезд миссии МАГАТЭ на ЗАЭС через Украину
Агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец сообщает, что президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T19:33
2022-08-19T20:53
специальная военная операция на украине
стефан дюжаррик
михаил ульянов (дипломат)
в мире
россия
энергодар
киев
запорожская аэс
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ПАРИЖ, 19 авг - РИА Новости. Агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец сообщает, что президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном согласился с тем, чтобы миссия МАГАТЭ приехала на Запорожскую АЭС через территорию Украины.Телефонный разговор Макрона и Путина состоялся в пятницу. Как сообщали в Кремле, лидеры отметили важность скорой отправки на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку.Как заявили в Елисейском дворце, Путин "пересмотрел требование" о том, чтобы миссия экспертов МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС через Россию и согласился на приезд экспертов ​​через Украину.Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, если на это согласны Москва и киевские власти. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал РИА Новости, что Россия считает абсолютно безответственными попытки Киева вопреки соображениям безопасности настоять на осуществлении миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через линию соприкосновения сторон.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220819/pvo-1810856385.html
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стефан дюжаррик, михаил ульянов (дипломат), в мире, россия, энергодар, киев, запорожская аэс, магатэ, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Стефан Дюжаррик, Михаил Ульянов (дипломат), В мире, Россия, Энергодар, Киев, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Владимир Путин
19:33 19.08.2022 (обновлено: 20:53 19.08.2022)
 
Франс Пресс: Путин согласился на приезд миссии МАГАТЭ на ЗАЭС через Украину

Елисейский дворец сообщил о согласии Путина пересмотреть условия визита МАГАТЭ на ЗАЭС

© AFP 2022 / Ed JonesЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AFP 2022 / Ed Jones
Запорожская АЭС. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 авг - РИА Новости. Агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец сообщает, что президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном согласился с тем, чтобы миссия МАГАТЭ приехала на Запорожскую АЭС через территорию Украины.
Телефонный разговор Макрона и Путина состоялся в пятницу. Как сообщали в Кремле, лидеры отметили важность скорой отправки на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 18:40Специальная военная операция на Украине
В районе Запорожской АЭС усилили системы ПВО
Как заявили в Елисейском дворце, Путин "пересмотрел требование" о том, чтобы миссия экспертов МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС через Россию и согласился на приезд экспертов ​​через Украину.
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, если на это согласны Москва и киевские власти. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал РИА Новости, что Россия считает абсолютно безответственными попытки Киева вопреки соображениям безопасности настоять на осуществлении миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через линию соприкосновения сторон.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 18:30
Россия распространила в СБ ООН письмо о провокациях Киева в отношении ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеСтефан ДюжаррикМихаил Ульянов (дипломат)В миреРоссияЭнергодарКиевЗапорожская АЭСМАГАТЭВладимир Путин
 
 
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