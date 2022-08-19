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Путин и Макрон выступили за скорейшее направление миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 19.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/missiya-1810813329.html
Путин и Макрон выступили за скорейшее направление миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Путин и Макрон выступили за скорейшее направление миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 19.08.2022
Путин и Макрон выступили за скорейшее направление миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре отметили важность скорейшего направления на Запорожскую АЭС миссии... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T16:57
2022-08-19T16:57
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
магатэ
россия
энергодар
владимир путин
эммануэль макрон
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре отметили важность скорейшего направления на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку, сообщает пресс-служба Кремля."Президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку", - говорится в сообщении.&nbsp;ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220819/zaes-1810699989.html
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запорожская аэс, магатэ, россия, энергодар, владимир путин, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Россия, Энергодар, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
16:57 19.08.2022
 
Путин и Макрон выступили за скорейшее направление миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Путин и Макрон отметили важность скорейшего направления миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре отметили важность скорейшего направления на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку", - говорится в сообщении.
 ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 12:07Специальная военная операция на Украине
Постпред России при МАГАТЭ раскритиковал действия Запада в ситуации с ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСМАГАТЭРоссияЭнергодарВладимир ПутинЭммануэль Макрон
 
 
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