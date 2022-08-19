https://ria.ru/20220819/missiya-1810813329.html

Путин и Макрон выступили за скорейшее направление миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Путин и Макрон выступили за скорейшее направление миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 19.08.2022

Путин и Макрон выступили за скорейшее направление миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре отметили важность скорейшего направления на Запорожскую АЭС миссии... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T16:57

2022-08-19T16:57

2022-08-19T16:57

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

магатэ

россия

энергодар

владимир путин

эммануэль макрон

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре отметили важность скорейшего направления на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку, сообщает пресс-служба Кремля."Президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку", - говорится в сообщении. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220819/zaes-1810699989.html

россия

энергодар

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Влада Копылова

запорожская аэс, магатэ, россия, энергодар, владимир путин, эммануэль макрон