https://ria.ru/20220819/missiya-1810813329.html
Путин и Макрон выступили за скорейшее направление миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Путин и Макрон выступили за скорейшее направление миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 19.08.2022
Путин и Макрон выступили за скорейшее направление миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре отметили важность скорейшего направления на Запорожскую АЭС миссии... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T16:57
2022-08-19T16:57
2022-08-19T16:57
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
магатэ
россия
энергодар
владимир путин
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782269494_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ddafc35e242b285aa4c928886c9ae8b6.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре отметили важность скорейшего направления на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку, сообщает пресс-служба Кремля."Президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку", - говорится в сообщении. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220819/zaes-1810699989.html
россия
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782269494_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_f5a7f746c07c9f97d717ed715ab14c76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская аэс, магатэ, россия, энергодар, владимир путин, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Россия, Энергодар, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
Путин и Макрон выступили за скорейшее направление миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Путин и Макрон отметили важность скорейшего направления миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС