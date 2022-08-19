https://ria.ru/20220819/metropoliten-1810638773.html

Ташкентский метрополитен намерен закупить в России еще 14 составов

Ташкентский метрополитен намерен закупить в России еще 14 составов - РИА Новости, 19.08.2022

Ташкентский метрополитен намерен закупить в России еще 14 составов

УП "Ташкентский метрополитен" планирует закупить еще 14 составов вагонов в России для обновления своего парка, сообщает предприятие в пятницу. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T07:38

2022-08-19T07:38

2022-08-19T07:38

экономика

ташкент

россия

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ТАШКЕНТ, 19 авг - РИА Новости. УП "Ташкентский метрополитен" планирует закупить еще 14 составов вагонов в России для обновления своего парка, сообщает предприятие в пятницу.В 2019-2021 годах российский "Метровагонмаш" (МВМ, входит в "Трансмашхолдинг") поставил для метрополитена Ташкента 60 вагонов общей стоимостью 91,3 миллиона евро. По данным метрополитена, было сформировано 15 новых составов, которые позволили существенно сократить интервалы движения на линиях.Финансирование поставок осуществлялось за счет кредитов госкорпорации развития "ВЭБ.РФ", АО "Российский экспортный центр", Росэксимбанка и средств госбюджета Узбекистана.Протяженность четырех линий Ташкентского метрополитена с 43 станциями составляет 59,5 километра. Самая новая, Сергелийская надземная линия с пятью станциями протяженностью семь километров была построена в декабре 2020 года. В ноябре 2021 года правительство страны утвердило ТЭО проекта кольцевой надземной линии метро протяженностью почти 26 километров и стоимостью 317 миллионов долларов.

https://realty.ria.ru/20220609/metro-1794344166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, ташкент, россия