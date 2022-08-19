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Ташкентский метрополитен намерен закупить в России еще 14 составов - РИА Новости, 19.08.2022
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Ташкентский метрополитен намерен закупить в России еще 14 составов
Ташкентский метрополитен намерен закупить в России еще 14 составов - РИА Новости, 19.08.2022
Ташкентский метрополитен намерен закупить в России еще 14 составов
УП "Ташкентский метрополитен" планирует закупить еще 14 составов вагонов в России для обновления своего парка, сообщает предприятие в пятницу. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T07:38
2022-08-19T07:38
экономика
ташкент
россия
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ТАШКЕНТ, 19 авг - РИА Новости. УП "Ташкентский метрополитен" планирует закупить еще 14 составов вагонов в России для обновления своего парка, сообщает предприятие в пятницу.В 2019-2021 годах российский "Метровагонмаш" (МВМ, входит в "Трансмашхолдинг") поставил для метрополитена Ташкента 60 вагонов общей стоимостью 91,3 миллиона евро. По данным метрополитена, было сформировано 15 новых составов, которые позволили существенно сократить интервалы движения на линиях.Финансирование поставок осуществлялось за счет кредитов госкорпорации развития "ВЭБ.РФ", АО "Российский экспортный центр", Росэксимбанка и средств госбюджета Узбекистана.Протяженность четырех линий Ташкентского метрополитена с 43 станциями составляет 59,5 километра. Самая новая, Сергелийская надземная линия с пятью станциями протяженностью семь километров была построена в декабре 2020 года. В ноябре 2021 года правительство страны утвердило ТЭО проекта кольцевой надземной линии метро протяженностью почти 26 километров и стоимостью 317 миллионов долларов.
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экономика, ташкент, россия
Экономика, Ташкент, Россия
07:38 19.08.2022
 
Ташкентский метрополитен намерен закупить в России еще 14 составов

УП "Ташкентский метрополитен" планирует закупить в России еще 14 подвижных составов

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкРабота ОАО "Метровагонмаш"
Работа ОАО Метровагонмаш - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Работа ОАО "Метровагонмаш". Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 19 авг - РИА Новости. УП "Ташкентский метрополитен" планирует закупить еще 14 составов вагонов в России для обновления своего парка, сообщает предприятие в пятницу.
"В целях дальнейшего сокращения интервалов планируется закупка 14 новых подвижных составов современного типа производства АО "Метровагонмаш" Российской Федерации", - говорится в сообщении в Telegram-канале Ташкентского метрополитена. Сроки поставок не указаны.
В 2019-2021 годах российский "Метровагонмаш" (МВМ, входит в "Трансмашхолдинг") поставил для метрополитена Ташкента 60 вагонов общей стоимостью 91,3 миллиона евро. По данным метрополитена, было сформировано 15 новых составов, которые позволили существенно сократить интервалы движения на линиях.
Финансирование поставок осуществлялось за счет кредитов госкорпорации развития "ВЭБ.РФ", АО "Российский экспортный центр", Росэксимбанка и средств госбюджета Узбекистана.
Протяженность четырех линий Ташкентского метрополитена с 43 станциями составляет 59,5 километра. Самая новая, Сергелийская надземная линия с пятью станциями протяженностью семь километров была построена в декабре 2020 года. В ноябре 2021 года правительство страны утвердило ТЭО проекта кольцевой надземной линии метро протяженностью почти 26 километров и стоимостью 317 миллионов долларов.
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