https://ria.ru/20220819/meksika-1810629808.html
В Мексике назвали ответственных за исчезновение 43 студентов в 2014 году
В Мексике назвали ответственных за исчезновение 43 студентов в 2014 году - РИА Новости, 19.08.2022
В Мексике назвали ответственных за исчезновение 43 студентов в 2014 году
Исчезновение 43 учеников сельской педагогической школы в сентябре 2014 года было государственным преступлением, говорится в предварительном отчете министерства... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T03:15
2022-08-19T03:15
2022-08-19T05:32
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МЕХИКО, 19 авг - РИА Новости. Исчезновение 43 учеников сельской педагогической школы в сентябре 2014 года было государственным преступлением, говорится в предварительном отчете министерства внутренних дел Мексики.По словам Энсинаса, возглавляющего комиссию по расследованию этого дела, специалисты не смогли найти никаких свидетельств того, что пропавшие студенты могут быть живы. "Все свидетельские показания и доказательства подтверждают, что они были хитроумно убиты и исчезли", - отметил он.Сорок три студента из колледжа Айотсинапы пропали в городе Игуала в сентябре 2014 года. Как стало известно впоследствии, их похитили местные полицейские и передали в руки бандитов, после чего учащиеся, предположительно, были убиты в разных местах. Анализ костных останков, которые были обнаружены в ходе поисковых операций, подтвердил личности троих из пропавших студентов.Докладчик от МВД отметил, что за время расследования скончались или были убиты 26 ключевых свидетелей - члены преступных группировок и их близкие, а также свидетели и участники событий.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, мексика
03:15 19.08.2022 (обновлено: 05:32 19.08.2022)
В Мексике назвали ответственных за исчезновение 43 студентов в 2014 году
Власти Мексики назвали пропажу 43 студентов в 2014 году государственным преступлением
МЕХИКО, 19 авг - РИА Новости. Исчезновение 43 учеников сельской педагогической школы в сентябре 2014 года было государственным преступлением, говорится в предварительном отчете министерства внутренних дел Мексики.
"Мы представляем предварительные выводы..., потому что расследование не закрыто. Во-первых, исчезновение 43 учеников из Педагогической школы Рауля Исидро Бургоса в Айотcинапе в ночь на 27 сентября 2014 года представляет собой государственное преступление, в котором участвовали члены преступной группы Guerreros Unidos и агенты различных мексиканских государственных учреждений", - заявил представляющий отчет заместитель главы МВД Алехандро Энсинас, трансляцию выступления в социальных сетях вели органы мексиканской власти.
По словам Энсинаса, возглавляющего комиссию по расследованию этого дела, специалисты не смогли найти никаких свидетельств того, что пропавшие студенты могут быть живы. "Все свидетельские показания и доказательства подтверждают, что они были хитроумно убиты и исчезли", - отметил он.
Сорок три студента из колледжа Айотсинапы пропали в городе Игуала в сентябре 2014 года. Как стало известно впоследствии, их похитили местные полицейские и передали в руки бандитов, после чего учащиеся, предположительно, были убиты в разных местах. Анализ костных останков, которые были обнаружены в ходе поисковых операций, подтвердил личности троих из пропавших студентов.
Докладчик от МВД отметил, что за время расследования скончались или были убиты 26 ключевых свидетелей - члены преступных группировок и их близкие, а также свидетели и участники событий.