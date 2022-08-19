https://ria.ru/20220819/meksika-1810629808.html

В Мексике назвали ответственных за исчезновение 43 студентов в 2014 году

В Мексике назвали ответственных за исчезновение 43 студентов в 2014 году - РИА Новости, 19.08.2022

В Мексике назвали ответственных за исчезновение 43 студентов в 2014 году

Исчезновение 43 учеников сельской педагогической школы в сентябре 2014 года было государственным преступлением, говорится в предварительном отчете министерства... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T03:15

2022-08-19T03:15

2022-08-19T05:32

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мексика

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МЕХИКО, 19 авг - РИА Новости. Исчезновение 43 учеников сельской педагогической школы в сентябре 2014 года было государственным преступлением, говорится в предварительном отчете министерства внутренних дел Мексики.По словам Энсинаса, возглавляющего комиссию по расследованию этого дела, специалисты не смогли найти никаких свидетельств того, что пропавшие студенты могут быть живы. "Все свидетельские показания и доказательства подтверждают, что они были хитроумно убиты и исчезли", - отметил он.Сорок три студента из колледжа Айотсинапы пропали в городе Игуала в сентябре 2014 года. Как стало известно впоследствии, их похитили местные полицейские и передали в руки бандитов, после чего учащиеся, предположительно, были убиты в разных местах. Анализ костных останков, которые были обнаружены в ходе поисковых операций, подтвердил личности троих из пропавших студентов.Докладчик от МВД отметил, что за время расследования скончались или были убиты 26 ключевых свидетелей - члены преступных группировок и их близкие, а также свидетели и участники событий.

https://ria.ru/20220817/meksika-1810119415.html

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Максим Горбачев

в мире, мексика