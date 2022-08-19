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Премьер Финляндии ответит на вопросы журналистов после скандальных видео

Премьер Финляндии ответит на вопросы журналистов после скандальных видео - РИА Новости, 19.08.2022

Премьер Финляндии ответит на вопросы журналистов после скандальных видео

Премьер-министр Финляндии Санна Марин, оказавшаяся в центре скандала после публикации видео с вечеринки с ее участием, ответит на вопросы журналистов в пятницу, РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T16:03

2022-08-19T16:03

2022-08-19T16:03

в мире

санна марин

финляндия

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ХЕЛЬСИНКИ, 19 авг - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Санна Марин, оказавшаяся в центре скандала после публикации видео с вечеринки с ее участием, ответит на вопросы журналистов в пятницу, сообщила пресс-служба финского кабмина.По данным телеканала MTV3, видео с участием Марин было снято в субботу, 6 августа. На первом ролике, который появился в соцсетях, Марин веселится с финскими знаменитостями. Позднее таблоид Seiska сообщил, что Марин видели в ночном клубе Teatteri в ночь на воскресенье, где она флиртовала с несколькими мужчинами."Премьер-министр Санна Марин ответит на вопросы журналистов сегодня в 16:30 в Кесаранта (резиденция главы кабмина)", - говорится в сообщении пресс-службы финского кабмина.Марин уже ранее попадала в скандал из-за вечеринок. В декабре прошлого года она посетила ночной клуб и оставила дома служебный телефон. По этой причине она не узнала о том, что подверглась риску заражения коронавирусом, и продолжила веселиться.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, санна марин, финляндия