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Макрон высказался за скорейшую отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 19.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220819/magate-1810839253.html
Макрон высказался за скорейшую отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Макрон высказался за скорейшую отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 19.08.2022
Макрон высказался за скорейшую отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным высказался за скорейшую отправку миссии экспертов МАГАТЭ на... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T17:50
2022-08-19T18:26
специальная военная операция на украине
в мире
франция
россия
украина
запорожская аэс
магатэ
оон
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ПАРИЖ, 19 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным высказался за скорейшую отправку миссии экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.Телефонный разговор президентов России и Франции состоялся в пятницу."Президент Республики еще раз подчеркнул свою озабоченность в связи с рисками, которые создает ситуация на Запорожской АЭС для ядерной безопасности, и высказался за скорейшую отправку туда миссии экспертов МАГАТЭ на условиях, согласованных Украиной и ООН", - говорится в коммюнике.Отмечается, что Путин уведомил Макрона о своем согласии на развертывание этой миссии.Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, если на это согласны Москва и киевские власти. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал РИА Новости, что Россия считает абсолютно безответственными попытки Киева вопреки соображениям безопасности настоять на осуществлении миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через линию соприкосновения сторон.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220819/zaes-1810814014.html
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в мире, франция, россия, украина, запорожская аэс, магатэ, оон, эммануэль макрон, владимир путин, стефан дюжаррик, михаил ульянов (дипломат), энергодар, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Россия, Украина, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, ООН, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Стефан Дюжаррик, Михаил Ульянов (дипломат), Энергодар, Киев
17:50 19.08.2022 (обновлено: 18:26 19.08.2022)
 
Макрон высказался за скорейшую отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Президент Франции Макрон в беседе с Путиным выступил за отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным высказался за скорейшую отправку миссии экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Телефонный разговор президентов России и Франции состоялся в пятницу.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 16:59Специальная военная операция на Украине
Обстрелы Киевом ЗАЭС создают опасность катастрофы, заявил Путин
"Президент Республики еще раз подчеркнул свою озабоченность в связи с рисками, которые создает ситуация на Запорожской АЭС для ядерной безопасности, и высказался за скорейшую отправку туда миссии экспертов МАГАТЭ на условиях, согласованных Украиной и ООН", - говорится в коммюнике.
Отмечается, что Путин уведомил Макрона о своем согласии на развертывание этой миссии.
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, если на это согласны Москва и киевские власти. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал РИА Новости, что Россия считает абсолютно безответственными попытки Киева вопреки соображениям безопасности настоять на осуществлении миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через линию соприкосновения сторон.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 17:28
Решение о маршруте посещения ЗАЭС примет МАГАТЭ, заявил Гутерреш
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияРоссияУкраинаЗапорожская АЭСМАГАТЭООНЭммануэль МакронВладимир ПутинСтефан ДюжаррикМихаил Ульянов (дипломат)ЭнергодарКиев
 
 
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