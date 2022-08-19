17:50 19.08.2022 (обновлено: 18:26 19.08.2022)
Макрон высказался за скорейшую отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Президент Франции Макрон в беседе с Путиным выступил за отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ПАРИЖ, 19 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным высказался за скорейшую отправку миссии экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Телефонный разговор президентов России и Франции состоялся в пятницу.
"Президент Республики еще раз подчеркнул свою озабоченность в связи с рисками, которые создает ситуация на Запорожской АЭС для ядерной безопасности, и высказался за скорейшую отправку туда миссии экспертов МАГАТЭ на условиях, согласованных Украиной и ООН", - говорится в коммюнике.
Отмечается, что Путин уведомил Макрона о своем согласии на развертывание этой миссии.
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, если на это согласны Москва и киевские власти. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал РИА Новости, что Россия считает абсолютно безответственными попытки Киева вопреки соображениям безопасности настоять на осуществлении миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через линию соприкосновения сторон.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.