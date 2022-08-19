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Во Львове решили перезахоронить останки воинов с мемориала "Марсово поле" - РИА Новости, 19.08.2022
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Во Львове решили перезахоронить останки воинов с мемориала "Марсово поле"
Во Львове решили перезахоронить останки воинов с мемориала "Марсово поле" - РИА Новости, 19.08.2022
Во Львове решили перезахоронить останки воинов с мемориала "Марсово поле"
Власти Львова приняли решение перезахоронить останки советских воинов с мемориала "Марсово поле" и создать на этом месте мемориальный комплекс героев Украины,... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T16:43
2022-08-19T16:53
в мире
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Власти Львова приняли решение перезахоронить останки советских воинов с мемориала "Марсово поле" и создать на этом месте мемориальный комплекс героев Украины, сообщили в горсовете."Останки военнослужащих Советской армии и лиц периода Второй мировой войны перезахоронят с Марсова поля, что на улице Мечникова. Такое решение принял Исполнительный комитет Львовского городского совета. На этом месте обустроят мемориальный комплекс Героев Украины, в память об украинских военных, отдавших свою жизнь за независимость Украины", - говорится в сообщении на сайте Львовского горсовета.В горсовете отметили, что новый мемориал будет включать в себя воинские захоронения "героев Украины, парк-сквер памяти и мемориальную площадь"."Также исполнительный комитет определил порядок и процедуру получения соответствующих разрешений от государственных органов власти, и определение самого месяца для перезахоронения советских военнослужащих", - добавили в горсовете.Марсово поле во Львове было создано в 1974 году, оно расположено на улице Мечникова рядом с Лычаковским кладбищем. Первоначально это была часть военного кладбища с могилами солдат австро-венгерской армии, погибших в годы Первой мировой войны. На Марсовом поле захоронены более 3 тысяч советских воинов, павших во время Великой Отечественной войны. В конце октября 2021 года в рамках политики декоммунизации на мемориале был демонтирован памятный знак "Орден Отечественной войны".Ранее власти Львова решили переименовать еще 20 улиц "в рамках деколонизации топонимики". Переименования коснулись в том числе улиц, носящих имена изобретателя периодической системы химических элементов Дмитрия Менделеева и нобелевского лауреата по физиологии Ивана Павлова.
https://ria.ru/20220812/pamyatnik-1809076100.html
https://ria.ru/20220627/vandaly-1797851444.html
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в мире, львов, украина, львовский городской совет
В мире, Львов, Украина, Львовский городской совет
16:43 19.08.2022 (обновлено: 16:53 19.08.2022)
 
Во Львове решили перезахоронить останки воинов с мемориала "Марсово поле"

Власти Львова решили создать мемориал Героев Украины на месте "Марсова поля"

Демонтаж советской звезды на на военном мемориале "Марсово поле" во Львове.
Демонтаж советской звезды на на военном мемориале Марсово поле во Львове.
Демонтаж советской звезды на на военном мемориале "Марсово поле" во Львове.. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Власти Львова приняли решение перезахоронить останки советских воинов с мемориала "Марсово поле" и создать на этом месте мемориальный комплекс героев Украины, сообщили в горсовете.
"Останки военнослужащих Советской армии и лиц периода Второй мировой войны перезахоронят с Марсова поля, что на улице Мечникова. Такое решение принял Исполнительный комитет Львовского городского совета. На этом месте обустроят мемориальный комплекс Героев Украины, в память об украинских военных, отдавших свою жизнь за независимость Украины", - говорится в сообщении на сайте Львовского горсовета.
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В горсовете отметили, что новый мемориал будет включать в себя воинские захоронения "героев Украины, парк-сквер памяти и мемориальную площадь".
"Также исполнительный комитет определил порядок и процедуру получения соответствующих разрешений от государственных органов власти, и определение самого месяца для перезахоронения советских военнослужащих", - добавили в горсовете.
Марсово поле во Львове было создано в 1974 году, оно расположено на улице Мечникова рядом с Лычаковским кладбищем. Первоначально это была часть военного кладбища с могилами солдат австро-венгерской армии, погибших в годы Первой мировой войны. На Марсовом поле захоронены более 3 тысяч советских воинов, павших во время Великой Отечественной войны. В конце октября 2021 года в рамках политики декоммунизации на мемориале был демонтирован памятный знак "Орден Отечественной войны".
Ранее власти Львова решили переименовать еще 20 улиц "в рамках деколонизации топонимики". Переименования коснулись в том числе улиц, носящих имена изобретателя периодической системы химических элементов Дмитрия Менделеева и нобелевского лауреата по физиологии Ивана Павлова.
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27 июня, 12:05Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Нацизм против мрамора: какие памятники разрушали на УкраинеЕвропа в русофобском угаре крушит и демонтирует памятники советским солдатам-освободителям. Латвия, Польша, Литва, Эстония анонсируют новые планы по уничтожению мемориалов. Эта тенденция берет начало на Украине, где уже который год всеми возможными способами уничтожают памятниками воинам, поэтам, полководцам, жертвам Холокоста.
 
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