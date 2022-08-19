https://ria.ru/20220819/lvov-1810805573.html

Во Львове решили перезахоронить останки воинов с мемориала "Марсово поле"

Во Львове решили перезахоронить останки воинов с мемориала "Марсово поле" - РИА Новости, 19.08.2022

Во Львове решили перезахоронить останки воинов с мемориала "Марсово поле"

Власти Львова приняли решение перезахоронить останки советских воинов с мемориала "Марсово поле" и создать на этом месте мемориальный комплекс героев Украины,... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T16:43

2022-08-19T16:43

2022-08-19T16:53

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Власти Львова приняли решение перезахоронить останки советских воинов с мемориала "Марсово поле" и создать на этом месте мемориальный комплекс героев Украины, сообщили в горсовете."Останки военнослужащих Советской армии и лиц периода Второй мировой войны перезахоронят с Марсова поля, что на улице Мечникова. Такое решение принял Исполнительный комитет Львовского городского совета. На этом месте обустроят мемориальный комплекс Героев Украины, в память об украинских военных, отдавших свою жизнь за независимость Украины", - говорится в сообщении на сайте Львовского горсовета.В горсовете отметили, что новый мемориал будет включать в себя воинские захоронения "героев Украины, парк-сквер памяти и мемориальную площадь"."Также исполнительный комитет определил порядок и процедуру получения соответствующих разрешений от государственных органов власти, и определение самого месяца для перезахоронения советских военнослужащих", - добавили в горсовете.Марсово поле во Львове было создано в 1974 году, оно расположено на улице Мечникова рядом с Лычаковским кладбищем. Первоначально это была часть военного кладбища с могилами солдат австро-венгерской армии, погибших в годы Первой мировой войны. На Марсовом поле захоронены более 3 тысяч советских воинов, павших во время Великой Отечественной войны. В конце октября 2021 года в рамках политики декоммунизации на мемориале был демонтирован памятный знак "Орден Отечественной войны".Ранее власти Львова решили переименовать еще 20 улиц "в рамках деколонизации топонимики". Переименования коснулись в том числе улиц, носящих имена изобретателя периодической системы химических элементов Дмитрия Менделеева и нобелевского лауреата по физиологии Ивана Павлова.

https://ria.ru/20220812/pamyatnik-1809076100.html

https://ria.ru/20220627/vandaly-1797851444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, львов, украина, львовский городской совет