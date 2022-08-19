https://ria.ru/20220819/loshadi-1810701307.html
В Москве возродят древнюю традицию на Яблочный Спас
В Москве возродят древнюю традицию на Яблочный Спас - РИА Новости, 19.08.2022
В Москве возродят древнюю традицию на Яблочный Спас
Чин освящения лошадей будет возрожден в пятницу в храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе в Москве, до революции среди ямщиков и извозчиков... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:11
2022-08-19T12:11
2022-08-19T13:15
религия
русская православная церковь
москва
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Чин освящения лошадей будет возрожден в пятницу в храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе в Москве, до революции среди ямщиков и извозчиков церковь почиталась особенно, так как святой Власий считается покровителем скотоводов и животных, рассказал РИА Новости настоятель храма иеромонах Никандр (Пишилин)."Сейчас начинается возвращение к истокам русских традиций и нашей истории. Там, где располагаются арбатские переулки, до революции находилась царская Конюшенная слобода. И каждый извозчик и конюх приводил в наш храм лошадь, чтобы ее освятить, мы хотим возродить эту традицию. Как сейчас освящают автомобили, раньше освящали лошадей, а мученик Власий считается покровителем лошадей", - рассказал священнослужитель.По его словам, освящать будут лошадей прихожан, среди которых есть коневладельцы и тренеры по верховой езде. Крестный ход с чином освящения состоится в пятницу после божественной литургии. Детей, пришедших на службу, после освящения будут катать на лошадях.Церковь священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе располагается на углу Гагаринского и Большого Власьевского переулков. Первое письменное упоминание о храме относится к 1625 году, где он именуется как церковь Власия на Козьем болоте. Церковь была закрыта в 1939 году, в ее здании разместили школьные мастерские. Храм вернули РПЦ в 1993 году, регулярные богослужения в нем проводятся с 1997 года.До революции среди ямщиков, извозчиков и конюхов храм мученика Власия почитался особенно, святой считается покровителем пастухов и животных. На храмовый праздник прихожане приводили "принаряженных" лошадей, украшенных лентами и цветами, вплетенными в гривы. Лошадей трижды обводили вокруг храма и после молебна окропляли святой водой. В XVI–XVII веках парадному конскому убранству, царскому выезду, встречам иностранных послов придавалось большое политическое значение. Чем богаче был выезд, тем могущественнее выглядело государство в глазах иностранных послов. Для царского выезда в Москве держали около 3 тысяч лошадей.
https://ria.ru/20220819/spas-1810569839.html
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русская православная церковь, москва
Религия, Русская православная церковь, Москва
12:11 19.08.2022 (обновлено: 13:15 19.08.2022)
В Москве возродят древнюю традицию на Яблочный Спас
В Москве возродят традицию освящения лошадей на Яблочный Спас
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Чин освящения лошадей будет возрожден в пятницу в храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе в Москве, до революции среди ямщиков и извозчиков церковь почиталась особенно, так как святой Власий считается покровителем скотоводов и животных, рассказал РИА Новости настоятель храма иеромонах Никандр (Пишилин).
"Сейчас начинается возвращение к истокам русских традиций и нашей истории. Там, где располагаются арбатские переулки, до революции находилась царская Конюшенная слобода. И каждый извозчик и конюх приводил в наш храм лошадь, чтобы ее освятить, мы хотим возродить эту традицию. Как сейчас освящают автомобили, раньше освящали лошадей, а мученик Власий считается покровителем лошадей", - рассказал священнослужитель.
По его словам, освящать будут лошадей прихожан, среди которых есть коневладельцы и тренеры по верховой езде. Крестный ход с чином освящения состоится в пятницу после божественной литургии. Детей, пришедших на службу, после освящения будут катать на лошадях.
Церковь священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе располагается на углу Гагаринского и Большого Власьевского переулков. Первое письменное упоминание о храме относится к 1625 году, где он именуется как церковь Власия на Козьем болоте. Церковь была закрыта в 1939 году, в ее здании разместили школьные мастерские. Храм вернули РПЦ
в 1993 году, регулярные богослужения в нем проводятся с 1997 года.
До революции среди ямщиков, извозчиков и конюхов храм мученика Власия почитался особенно, святой считается покровителем пастухов и животных. На храмовый праздник прихожане приводили "принаряженных" лошадей, украшенных лентами и цветами, вплетенными в гривы. Лошадей трижды обводили вокруг храма и после молебна окропляли святой водой. В XVI–XVII веках парадному конскому убранству, царскому выезду, встречам иностранных послов придавалось большое политическое значение. Чем богаче был выезд, тем могущественнее выглядело государство в глазах иностранных послов. Для царского выезда в Москве
держали около 3 тысяч лошадей.