https://ria.ru/20220819/loshadi-1810701307.html

В Москве возродят древнюю традицию на Яблочный Спас

В Москве возродят древнюю традицию на Яблочный Спас - РИА Новости, 19.08.2022

В Москве возродят древнюю традицию на Яблочный Спас

Чин освящения лошадей будет возрожден в пятницу в храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе в Москве, до революции среди ямщиков и извозчиков... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:11

2022-08-19T12:11

2022-08-19T13:15

религия

русская православная церковь

москва

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Чин освящения лошадей будет возрожден в пятницу в храме священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе в Москве, до революции среди ямщиков и извозчиков церковь почиталась особенно, так как святой Власий считается покровителем скотоводов и животных, рассказал РИА Новости настоятель храма иеромонах Никандр (Пишилин)."Сейчас начинается возвращение к истокам русских традиций и нашей истории. Там, где располагаются арбатские переулки, до революции находилась царская Конюшенная слобода. И каждый извозчик и конюх приводил в наш храм лошадь, чтобы ее освятить, мы хотим возродить эту традицию. Как сейчас освящают автомобили, раньше освящали лошадей, а мученик Власий считается покровителем лошадей", - рассказал священнослужитель.По его словам, освящать будут лошадей прихожан, среди которых есть коневладельцы и тренеры по верховой езде. Крестный ход с чином освящения состоится в пятницу после божественной литургии. Детей, пришедших на службу, после освящения будут катать на лошадях.Церковь священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе располагается на углу Гагаринского и Большого Власьевского переулков. Первое письменное упоминание о храме относится к 1625 году, где он именуется как церковь Власия на Козьем болоте. Церковь была закрыта в 1939 году, в ее здании разместили школьные мастерские. Храм вернули РПЦ в 1993 году, регулярные богослужения в нем проводятся с 1997 года.До революции среди ямщиков, извозчиков и конюхов храм мученика Власия почитался особенно, святой считается покровителем пастухов и животных. На храмовый праздник прихожане приводили "принаряженных" лошадей, украшенных лентами и цветами, вплетенными в гривы. Лошадей трижды обводили вокруг храма и после молебна окропляли святой водой. В XVI–XVII веках парадному конскому убранству, царскому выезду, встречам иностранных послов придавалось большое политическое значение. Чем богаче был выезд, тем могущественнее выглядело государство в глазах иностранных послов. Для царского выезда в Москве держали около 3 тысяч лошадей.

https://ria.ru/20220819/spas-1810569839.html

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русская православная церковь, москва