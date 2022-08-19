https://ria.ru/20220819/kvartira-1810770277.html
Семья убитой в Костроме пятилетней девочки получит квартиру в сентябре
Семья убитой в Костроме пятилетней девочки получит квартиру в сентябре - РИА Новости, 19.08.2022
Семья убитой в Костроме пятилетней девочки получит квартиру в сентябре
Семья похищенной и убитой в Костроме пятилетней девочки по договоренности администрации Костромской области с меценатами сможет получить новую квартиру уже в... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T15:01
2022-08-19T15:01
2022-08-19T15:01
костромская область
кострома
жилье
общество
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КОСТРОМА, 19 авг – РИА Новости. Семья похищенной и убитой в Костроме пятилетней девочки по договоренности администрации Костромской области с меценатами сможет получить новую квартиру уже в этом сентябре, сейчас родители и их восьмилетний сын живут в съемной квартире, сообщил Фонд развития Костромской области.Сообщается, что сразу после трагедии, узнав, что семья девочки недавно переехала в Кострому из района области и проживает в съемной квартире, меценаты решили помочь семье с приобретением жилья. У погибшей девочки остался восьмилетний брат.Семья выбрала квартиру в ЖК "Легенда", строящемся в центре Костромы. Фонд заключил с застройщиком договор участия в долевом строительстве. Финансовые средства, которые выделили на покупку жилья благотворители, зарезервированы на специальном счету.В настоящее время новостройку, где семье дадут квартиру, готовят к вводу в эксплуатацию."Документ уже зарегистрирован в Росреесте. Застройщик подтвердил, что дом будет сдан в эксплуатацию в сентябре этого года, в настоящее время оформляются необходимые документы для ввода здания в эксплуатацию и передачи жилья. Как только все документы будут готовы, фонд перечислит средства строительной компании и передаст квартиру семье Вероники. Все переговоры фонд ведет напрямую с семьей, без участия третьих лиц", - говорится в сообщении Фонда.Пятилетняя девочка 4 января вышла на улицу Северной Правды в Костроме и пропала. Позже силовики задержали двух подозреваемых, 45 и 24 лет, которые признались в убийстве ребенка - тело было обнаружено в комнате общежития. По данным прокуратуры, оба фигуранта ранее были судимы, один из них - за сексуальное насилие и порнографию.Обоих судили за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и убийство, а 1 июля приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Также было возбуждено еще одно уголовное дело – о халатности должностных лиц городского отдела полиции №2, которые, по версии следствия, ненадлежащим образом осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся педофилом. На данный момент дело еще не дошло до суда.
https://ria.ru/20220701/pozhiznennoe-1799581023.html
https://ria.ru/20220208/zakon-1771592765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кострома, жилье, общество
Костромская область, Кострома, Жилье, Общество
КОСТРОМА, 19 авг – РИА Новости. Семья похищенной и убитой в Костроме пятилетней девочки по договоренности администрации Костромской области с меценатами сможет получить новую квартиру уже в этом сентябре, сейчас родители и их восьмилетний сын живут в съемной квартире, сообщил Фонд развития Костромской области.
Сообщается, что сразу после трагедии, узнав, что семья девочки недавно переехала в Кострому
из района области и проживает в съемной квартире, меценаты решили помочь семье с приобретением жилья. У погибшей девочки остался восьмилетний брат.
Семья выбрала квартиру в ЖК "Легенда", строящемся в центре Костромы. Фонд заключил с застройщиком договор участия в долевом строительстве. Финансовые средства, которые выделили на покупку жилья благотворители, зарезервированы на специальном счету.
В настоящее время новостройку, где семье дадут квартиру, готовят к вводу в эксплуатацию.
"Документ уже зарегистрирован в Росреесте. Застройщик подтвердил, что дом будет сдан в эксплуатацию в сентябре этого года, в настоящее время оформляются необходимые документы для ввода здания в эксплуатацию и передачи жилья. Как только все документы будут готовы, фонд перечислит средства строительной компании и передаст квартиру семье Вероники. Все переговоры фонд ведет напрямую с семьей, без участия третьих лиц", - говорится в сообщении Фонда.
Пятилетняя девочка 4 января вышла на улицу Северной Правды в Костроме и пропала. Позже силовики задержали двух подозреваемых, 45 и 24 лет, которые признались в убийстве ребенка - тело было обнаружено в комнате общежития. По данным прокуратуры, оба фигуранта ранее были судимы, один из них - за сексуальное насилие и порнографию.
Обоих судили за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и убийство, а 1 июля приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Также было возбуждено еще одно уголовное дело – о халатности должностных лиц городского отдела полиции №2, которые, по версии следствия, ненадлежащим образом осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся педофилом. На данный момент дело еще не дошло до суда.
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