https://ria.ru/20220819/kvartira-1810770277.html

Семья убитой в Костроме пятилетней девочки получит квартиру в сентябре

Семья убитой в Костроме пятилетней девочки получит квартиру в сентябре - РИА Новости, 19.08.2022

Семья убитой в Костроме пятилетней девочки получит квартиру в сентябре

Семья похищенной и убитой в Костроме пятилетней девочки по договоренности администрации Костромской области с меценатами сможет получить новую квартиру уже в... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T15:01

2022-08-19T15:01

2022-08-19T15:01

костромская область

кострома

жилье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153116/47/1531164722_0:205:3222:2017_1920x0_80_0_0_aed180525f90474f57623e9a7a9d49b8.jpg

КОСТРОМА, 19 авг – РИА Новости. Семья похищенной и убитой в Костроме пятилетней девочки по договоренности администрации Костромской области с меценатами сможет получить новую квартиру уже в этом сентябре, сейчас родители и их восьмилетний сын живут в съемной квартире, сообщил Фонд развития Костромской области.Сообщается, что сразу после трагедии, узнав, что семья девочки недавно переехала в Кострому из района области и проживает в съемной квартире, меценаты решили помочь семье с приобретением жилья. У погибшей девочки остался восьмилетний брат.Семья выбрала квартиру в ЖК "Легенда", строящемся в центре Костромы. Фонд заключил с застройщиком договор участия в долевом строительстве. Финансовые средства, которые выделили на покупку жилья благотворители, зарезервированы на специальном счету.В настоящее время новостройку, где семье дадут квартиру, готовят к вводу в эксплуатацию."Документ уже зарегистрирован в Росреесте. Застройщик подтвердил, что дом будет сдан в эксплуатацию в сентябре этого года, в настоящее время оформляются необходимые документы для ввода здания в эксплуатацию и передачи жилья. Как только все документы будут готовы, фонд перечислит средства строительной компании и передаст квартиру семье Вероники. Все переговоры фонд ведет напрямую с семьей, без участия третьих лиц", - говорится в сообщении Фонда.Пятилетняя девочка 4 января вышла на улицу Северной Правды в Костроме и пропала. Позже силовики задержали двух подозреваемых, 45 и 24 лет, которые признались в убийстве ребенка - тело было обнаружено в комнате общежития. По данным прокуратуры, оба фигуранта ранее были судимы, один из них - за сексуальное насилие и порнографию.Обоих судили за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и убийство, а 1 июля приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Также было возбуждено еще одно уголовное дело – о халатности должностных лиц городского отдела полиции №2, которые, по версии следствия, ненадлежащим образом осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся педофилом. На данный момент дело еще не дошло до суда.

https://ria.ru/20220701/pozhiznennoe-1799581023.html

https://ria.ru/20220208/zakon-1771592765.html

кострома

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кострома, жилье, общество