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Курс доллара на выходные и понедельник опустился до 59,13 рубля
Курс доллара на выходные и понедельник опустился до 59,13 рубля - РИА Новости, 19.08.2022
Курс доллара на выходные и понедельник опустился до 59,13 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 82,49 копейки - до 59,1321 рубля, курс евро - на 1,5023 рубля, до... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T16:14
2022-08-19T16:14
2022-08-19T16:14
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 82,49 копейки - до 59,1321 рубля, курс евро - на 1,5023 рубля, до 59,3934 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Россия, Московская биржа
Курс доллара на выходные и понедельник опустился до 59,13 рубля
Курс доллара на выходные и понедельник опустился до 59,13 рубля, евро — до 59,39 рубля