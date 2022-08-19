https://ria.ru/20220819/kurs-1810792356.html

Курс доллара на выходные и понедельник опустился до 59,13 рубля

Курс доллара на выходные и понедельник опустился до 59,13 рубля - РИА Новости, 19.08.2022

Курс доллара на выходные и понедельник опустился до 59,13 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 82,49 копейки - до 59,1321 рубля, курс евро - на 1,5023 рубля, до... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T16:14

2022-08-19T16:14

2022-08-19T16:14

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

центральный банк рф (цб рф)

экономика

россия

московская биржа

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 82,49 копейки - до 59,1321 рубля, курс евро - на 1,5023 рубля, до 59,3934 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, московская биржа