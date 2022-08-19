https://ria.ru/20220819/koronavirus-1810680573.html

В Москве за сутки госпитализировали 410 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 410 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 19.08.2022

В Москве за сутки госпитализировали 410 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 8 555 случаев COVID-19, 24 человека скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T11:20

2022-08-19T11:20

2022-08-19T11:20

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 8 555 случаев COVID-19, 24 человека скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне было выявлено 5 530 новых случаев COVID.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 945 910 случаев коронавируса, выздоровели 2 710 408 человек, умерли - 44 805.

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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