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В Москве за сутки госпитализировали 410 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 410 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 19.08.2022
В Москве за сутки госпитализировали 410 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 8 555 случаев COVID-19, 24 человека скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T11:20
2022-08-19T11:20
2022-08-19T11:20
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 8 555 случаев COVID-19, 24 человека скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне было выявлено 5 530 новых случаев COVID.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 945 910 случаев коронавируса, выздоровели 2 710 408 человек, умерли - 44 805.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Москва, Здоровье - Общество, Россия
В Москве за сутки госпитализировали 410 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 8555 новых случаев COVID-19, умерли 24 человека