https://ria.ru/20220819/koronavirus-1810676114.html
Патрушев не исключил причастности США к созданию коронавируса
Патрушев не исключил причастности США к созданию коронавируса - РИА Новости, 19.08.2022
Патрушев не исключил причастности США к созданию коронавируса
Нельзя исключать, что США, обвиняя другие страны в распространении COVID-19, пытаются скрыть свою роль в разработке коронавируса и избежать ответственности,... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T11:09
2022-08-19T11:09
2022-08-19T11:09
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николай патрушев
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Нельзя исключать, что США, обвиняя другие страны в распространении COVID-19, пытаются скрыть свою роль в разработке коронавируса и избежать ответственности, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Выступаем против перекладывания Вашингтоном вины в вопросах происхождения коронавируса на другие страны. Нельзя исключать, что таким образом США пытаются избежать ответственности, скрыть их роль в разработке патогена и отвлечь внимание от своей деятельности по наращиванию военно-биологической активности", - сказал Патрушев в пятницу в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.
https://ria.ru/20220819/patrushev-1810673929.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, вашингтон (штат), шос, в мире, николай патрушев
США, Россия, Вашингтон (штат), ШОС, В мире, Николай Патрушев
Патрушев не исключил причастности США к созданию коронавируса
Патрушев не исключил, что США хотят избежать ответственности за разработку коронавируса