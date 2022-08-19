https://ria.ru/20220819/koronavirus-1810676114.html

Патрушев не исключил причастности США к созданию коронавируса

Патрушев не исключил причастности США к созданию коронавируса - РИА Новости, 19.08.2022

Патрушев не исключил причастности США к созданию коронавируса

Нельзя исключать, что США, обвиняя другие страны в распространении COVID-19, пытаются скрыть свою роль в разработке коронавируса и избежать ответственности,... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T11:09

2022-08-19T11:09

2022-08-19T11:09

сша

россия

вашингтон (штат)

шос

в мире

николай патрушев

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Нельзя исключать, что США, обвиняя другие страны в распространении COVID-19, пытаются скрыть свою роль в разработке коронавируса и избежать ответственности, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Выступаем против перекладывания Вашингтоном вины в вопросах происхождения коронавируса на другие страны. Нельзя исключать, что таким образом США пытаются избежать ответственности, скрыть их роль в разработке патогена и отвлечь внимание от своей деятельности по наращиванию военно-биологической активности", - сказал Патрушев в пятницу в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.

https://ria.ru/20220819/patrushev-1810673929.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, вашингтон (штат), шос, в мире, николай патрушев