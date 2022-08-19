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Патрушев не исключил причастности США к созданию коронавируса - РИА Новости, 19.08.2022
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Патрушев не исключил причастности США к созданию коронавируса
Патрушев не исключил причастности США к созданию коронавируса - РИА Новости, 19.08.2022
Патрушев не исключил причастности США к созданию коронавируса
Нельзя исключать, что США, обвиняя другие страны в распространении COVID-19, пытаются скрыть свою роль в разработке коронавируса и избежать ответственности,... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T11:09
2022-08-19T11:09
сша
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вашингтон (штат)
шос
в мире
николай патрушев
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Нельзя исключать, что США, обвиняя другие страны в распространении COVID-19, пытаются скрыть свою роль в разработке коронавируса и избежать ответственности, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев."Выступаем против перекладывания Вашингтоном вины в вопросах происхождения коронавируса на другие страны. Нельзя исключать, что таким образом США пытаются избежать ответственности, скрыть их роль в разработке патогена и отвлечь внимание от своей деятельности по наращиванию военно-биологической активности", - сказал Патрушев в пятницу в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.
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сша, россия, вашингтон (штат), шос, в мире, николай патрушев
США, Россия, Вашингтон (штат), ШОС, В мире, Николай Патрушев
11:09 19.08.2022
 
Патрушев не исключил причастности США к созданию коронавируса

Патрушев не исключил, что США хотят избежать ответственности за разработку коронавируса

© AP Photo / Czarek SokolowskiМедицинский работник в ковид-отделении больницы
Медицинский работник в ковид-отделении больницы - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Медицинский работник в ковид-отделении больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Нельзя исключать, что США, обвиняя другие страны в распространении COVID-19, пытаются скрыть свою роль в разработке коронавируса и избежать ответственности, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Выступаем против перекладывания Вашингтоном вины в вопросах происхождения коронавируса на другие страны. Нельзя исключать, что таким образом США пытаются избежать ответственности, скрыть их роль в разработке патогена и отвлечь внимание от своей деятельности по наращиванию военно-биологической активности", - сказал Патрушев в пятницу в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Слова Патрушева приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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США не обеспечивают проверяемость своих биолабораторий, заявил Патрушев
 
СШАРоссияВашингтон (штат)ШОСВ миреНиколай Патрушев
 
 
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