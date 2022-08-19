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В России за сутки госпитализировали 3349 человек с COVID-19 - РИА Новости, 19.08.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220819/koronavirus-1810672793.html
В России за сутки госпитализировали 3349 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3349 человек с COVID-19 - РИА Новости, 19.08.2022
В России за сутки госпитализировали 3349 человек с COVID-19
Более 3,4 тысячи человек с коронавирусом госпитализировали в России за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T11:03
2022-08-19T15:14
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Более 3,4 тысячи человек с коронавирусом госпитализировали в России за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.Специалисты отметили рост числа госпитализаций в 38 регионах, снижение — в 39, ситуация не изменилась в восьми.Всего за сутки в России выявили более 37,6 тысячи новых случаев коронавируса, умерли 65 человек, добавили в оперативном штабе.Кроме того, за сутки в стране выздоровели 21 887 человек, или на 1,8 процента больше в сравнении с 18 августа.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
https://ria.ru/20220813/kentavr-1809334389.html
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коронавирус в россии, россия, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мурашко
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Россия, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко
11:03 19.08.2022 (обновлено: 15:14 19.08.2022)
 
В России за сутки госпитализировали 3349 человек с COVID-19

В России за сутки выявили 37 609 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Более 3,4 тысячи человек с коронавирусом госпитализировали в России за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

"По состоянию на 19 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3349 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 2,3 процента", — говорится в заявлении.

Специалисты отметили рост числа госпитализаций в 38 регионах, снижение — в 39, ситуация не изменилась в восьми.
Всего за сутки в России выявили более 37,6 тысячи новых случаев коронавируса, умерли 65 человек, добавили в оперативном штабе.
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Кроме того, за сутки в стране выздоровели 21 887 человек, или на 1,8 процента больше в сравнении с 18 августа.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМихаил Мурашко
 
 
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