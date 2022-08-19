11:03 19.08.2022 (обновлено: 15:14 19.08.2022)
В России за сутки госпитализировали 3349 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 37 609 новых случаев COVID-19
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Более 3,4 тысячи человек с коронавирусом госпитализировали в России за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
"По состоянию на 19 августа 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3349 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 2,3 процента", — говорится в заявлении.
Специалисты отметили рост числа госпитализаций в 38 регионах, снижение — в 39, ситуация не изменилась в восьми.
Всего за сутки в России выявили более 37,6 тысячи новых случаев коронавируса, умерли 65 человек, добавили в оперативном штабе.
Кроме того, за сутки в стране выздоровели 21 887 человек, или на 1,8 процента больше в сравнении с 18 августа.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.