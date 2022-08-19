https://ria.ru/20220819/koronavirus-1810672793.html

В России за сутки госпитализировали 3349 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 3349 человек с COVID-19 - РИА Новости, 19.08.2022

В России за сутки госпитализировали 3349 человек с COVID-19

Более 3,4 тысячи человек с коронавирусом госпитализировали в России за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T11:03

2022-08-19T11:03

2022-08-19T15:14

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

коронавирус covid-19

здоровье - общество

михаил мурашко

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Более 3,4 тысячи человек с коронавирусом госпитализировали в России за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.Специалисты отметили рост числа госпитализаций в 38 регионах, снижение — в 39, ситуация не изменилась в восьми.Всего за сутки в России выявили более 37,6 тысячи новых случаев коронавируса, умерли 65 человек, добавили в оперативном штабе.Кроме того, за сутки в стране выздоровели 21 887 человек, или на 1,8 процента больше в сравнении с 18 августа.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

https://ria.ru/20220813/kentavr-1809334389.html

https://ria.ru/20220819/koronavirus-1810636194.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

коронавирус в россии, россия, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мурашко