https://ria.ru/20220819/konkurs-1810801813.html
Проекты Тверской области победили в российском конкурсе благоустройства
Проекты Тверской области победили в российском конкурсе благоустройства - РИА Новости, 19.08.2022
Проекты Тверской области победили в российском конкурсе благоустройства
Четыре проекта Тверской области стали победителями Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T16:38
2022-08-19T16:38
2022-08-19T16:38
тверская область
игорь руденя
благоустройство
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ТВЕРЬ, 19 авг - РИА Новости. Четыре проекта Тверской области стали победителями Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах, сообщает пресс-служба регионального правительства.Федеральную поддержку на реализацию проектов в 2023-2024 годах получат Старица, Лихославль, Весьегонск и Красный Холм.Проект Старицы предполагает ревитализацию Комсомольского сквера: устройство входных зон, создание медиа-аллеи, детской познавательно-игровой зоны, амфитеатра со сценой и территории для отдыха с гамаками.В Лихославле планируется провести благоустройство Привокзальной площади и части Привокзального переулка до сквера Победы.В Весьегонске обновят часть Приморского парка, который будет разделён на несколько тематических территорий – зону природных игр, зону мобильной мебели, сценическую зону, а также смотровую и детскую площадки.В Красном Холме обновят центральную площадь у Дома народного творчества – установят сцену, детскую площадку, торговые павильоны, будут созданы открытая танцевальная площадка и прогулочные тропинки."Хочу поздравить своих коллег с этой победой. Это очень хороший результат. И теперь у нас есть возможность реализовать ещё четыре новых проекта на территории региона. Что касается проектов, которые уже реализуются – работа идёт полным ходом. Требования высокие, сроки очень сжатые. По соблюдению графика реализации проектов это будет персональная ответственность глав муниципальных образований", – отметил в пятницу губернатор региона Игорь Руденя, комментируя вопрос представителям СМИ после заседания Тверской области.
https://ria.ru/20220811/blagoustroystvo-1809018702.html
https://ria.ru/20220804/meditsina-1807262497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, благоустройство
Тверская область, Игорь Руденя, Благоустройство
ТВЕРЬ, 19 авг - РИА Новости. Четыре проекта Тверской области стали победителями Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Федеральную поддержку на реализацию проектов в 2023-2024 годах получат Старица, Лихославль, Весьегонск и Красный Холм.
Проект Старицы предполагает ревитализацию Комсомольского сквера: устройство входных зон, создание медиа-аллеи, детской познавательно-игровой зоны, амфитеатра со сценой и территории для отдыха с гамаками.
В Лихославле планируется провести благоустройство Привокзальной площади и части Привокзального переулка до сквера Победы.
В Весьегонске обновят часть Приморского парка, который будет разделён на несколько тематических территорий – зону природных игр, зону мобильной мебели, сценическую зону, а также смотровую и детскую площадки.
В Красном Холме обновят центральную площадь у Дома народного творчества – установят сцену, детскую площадку, торговые павильоны, будут созданы открытая танцевальная площадка и прогулочные тропинки.
"Хочу поздравить своих коллег с этой победой. Это очень хороший результат. И теперь у нас есть возможность реализовать ещё четыре новых проекта на территории региона. Что касается проектов, которые уже реализуются – работа идёт полным ходом. Требования высокие, сроки очень сжатые. По соблюдению графика реализации проектов это будет персональная ответственность глав муниципальных образований", – отметил в пятницу губернатор региона Игорь Руденя
, комментируя вопрос представителям СМИ после заседания Тверской области.