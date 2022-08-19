https://ria.ru/20220819/konkurs-1810801813.html

Проекты Тверской области победили в российском конкурсе благоустройства

Проекты Тверской области победили в российском конкурсе благоустройства - РИА Новости, 19.08.2022

Проекты Тверской области победили в российском конкурсе благоустройства

Четыре проекта Тверской области стали победителями Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T16:38

2022-08-19T16:38

2022-08-19T16:38

тверская область

игорь руденя

благоустройство

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ТВЕРЬ, 19 авг - РИА Новости. Четыре проекта Тверской области стали победителями Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах, сообщает пресс-служба регионального правительства.Федеральную поддержку на реализацию проектов в 2023-2024 годах получат Старица, Лихославль, Весьегонск и Красный Холм.Проект Старицы предполагает ревитализацию Комсомольского сквера: устройство входных зон, создание медиа-аллеи, детской познавательно-игровой зоны, амфитеатра со сценой и территории для отдыха с гамаками.В Лихославле планируется провести благоустройство Привокзальной площади и части Привокзального переулка до сквера Победы.В Весьегонске обновят часть Приморского парка, который будет разделён на несколько тематических территорий – зону природных игр, зону мобильной мебели, сценическую зону, а также смотровую и детскую площадки.В Красном Холме обновят центральную площадь у Дома народного творчества – установят сцену, детскую площадку, торговые павильоны, будут созданы открытая танцевальная площадка и прогулочные тропинки."Хочу поздравить своих коллег с этой победой. Это очень хороший результат. И теперь у нас есть возможность реализовать ещё четыре новых проекта на территории региона. Что касается проектов, которые уже реализуются – работа идёт полным ходом. Требования высокие, сроки очень сжатые. По соблюдению графика реализации проектов это будет персональная ответственность глав муниципальных образований", – отметил в пятницу губернатор региона Игорь Руденя, комментируя вопрос представителям СМИ после заседания Тверской области.

https://ria.ru/20220811/blagoustroystvo-1809018702.html

https://ria.ru/20220804/meditsina-1807262497.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, благоустройство