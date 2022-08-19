https://ria.ru/20220819/konkurs-1810784583.html
Два проекта малых городов Вологодчины победили в федеральном конкурсе
Два проекта малых городов Вологодчины победили в федеральном конкурсе - РИА Новости, 19.08.2022
Два проекта малых городов Вологодчины победили в федеральном конкурсе
Великий Устюг и Устюжна получат гранты на реализацию своих проектов, победивших в конкурсе Минстроя на создание комфортной городской среды в малых городах и... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T15:56
2022-08-19T15:56
2022-08-19T15:56
вологодская область
великий устюг
городище
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 19 авг – РИА Новости. Великий Устюг и Устюжна получат гранты на реализацию своих проектов, победивших в конкурсе Минстроя на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников."В Великом Устюге воплотим в жизнь проект "От нового мифа к древним истокам". Приведём в порядок общественную историческую территорию Городища, Смольниковского и Александровского озер. В Устюжне продолжим благоустраивать Торговую площадь. Преобразится территория у Воскресенского собора, ярмарочный городок и участок набережной", - написал глава региона в своем телеграм-канале.По информации пресс-службы, проект Великого Устюга станет частью кольцевого туристического маршрута по историческим кварталам города, куда также входят набережная реки Сухоны и городской парк. В Устюжне заново построят пешеходный Козий мостик, связывающий исторический центр с южной частью города. Размеры грантов составляют 85 и 70 миллионов рублей, соответственно. Срок реализации проектов – 2023 год.По словам губернатора, Вологодчина участвует в конкурсе Минстроя РФ с 2018 года. За это время девять проектов исторических городов Вологодчины: Вытегры, Череповца, Тотьмы, Устюжны, Белозерска и Кириллова получили федеральную поддержку.
https://ria.ru/20220819/vologodchina-1810767342.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великий устюг, городище, олег кувшинников
Вологодская область, Великий Устюг, Городище, Олег Кувшинников