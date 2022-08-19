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Темрезов: проект парка в КЧР стал победителем всероссийского конкурса - РИА Новости, 19.08.2022
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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20220819/konkurs-1810753125.html
Темрезов: проект парка в КЧР стал победителем всероссийского конкурса
Темрезов: проект парка в КЧР стал победителем всероссийского конкурса - РИА Новости, 19.08.2022
Темрезов: проект парка в КЧР стал победителем всероссийского конкурса
Проект по благоустройству центрального парка в Усть-Джегуте в КЧР стал победителем всероссийского конкурса и выиграл 85 миллионов рублей на реализацию, сообщил... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T14:09
2022-08-19T14:09
карачаево-черкесская республика
усть-джегута
благоустройство
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 19 авг – РИА Новости. Проект по благоустройству центрального парка в Усть-Джегуте в КЧР стал победителем всероссийского конкурса и выиграл 85 миллионов рублей на реализацию, сообщил в соцсетях глава КЧР Рашид Темрезов.Реконструкция парка во втором по численности городе Карачаево-Черкесии - Усть-Джегуте подразумевает новый ландшафтный дизайн, включает в себя обустройство детской площадки, тематических зон отдыха, рекреации и Wi-Fi.На центральной площади города, прилегающей к парку, появится зона фонтана в этническом стиле. Площадка будет адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья. Работы планируется завершить до конца 2024 года."Яркий, необычный, одинаково комфортный как для детей, так и для взрослых, парк, уверен, станет гордостью всей Карачаево-Черкесии", - написал Темрезов.
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усть-джегута, благоустройство, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Усть-Джегута, Благоустройство, Рашид Темрезов
14:09 19.08.2022
 

Темрезов: проект парка в КЧР стал победителем всероссийского конкурса

© Предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРТемрезов: Проект парка в КЧР стал победителем всероссийского конкурса
Темрезов: Проект парка в КЧР стал победителем всероссийского конкурса
© Предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 19 авг – РИА Новости. Проект по благоустройству центрального парка в Усть-Джегуте в КЧР стал победителем всероссийского конкурса и выиграл 85 миллионов рублей на реализацию, сообщил в соцсетях глава КЧР Рашид Темрезов.
Реконструкция парка во втором по численности городе Карачаево-Черкесии - Усть-Джегуте подразумевает новый ландшафтный дизайн, включает в себя обустройство детской площадки, тематических зон отдыха, рекреации и Wi-Fi.
В КЧР стартовал высокогорный грантовый конкурс для молодежи Махар - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 16:35Карачаево-Черкесская Республика
Темрезов: в КЧР стартовал высокогорный грантовый конкурс для молодежи
На центральной площади города, прилегающей к парку, появится зона фонтана в этническом стиле. Площадка будет адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья. Работы планируется завершить до конца 2024 года.
"Яркий, необычный, одинаково комфортный как для детей, так и для взрослых, парк, уверен, станет гордостью всей Карачаево-Черкесии", - написал Темрезов.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаУсть-ДжегутаБлагоустройствоРашид Темрезов
 
 
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