https://ria.ru/20220819/konkurs-1810753125.html

Темрезов: проект парка в КЧР стал победителем всероссийского конкурса

Темрезов: проект парка в КЧР стал победителем всероссийского конкурса - РИА Новости, 19.08.2022

Темрезов: проект парка в КЧР стал победителем всероссийского конкурса

Проект по благоустройству центрального парка в Усть-Джегуте в КЧР стал победителем всероссийского конкурса и выиграл 85 миллионов рублей на реализацию, сообщил... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T14:09

2022-08-19T14:09

2022-08-19T14:09

карачаево-черкесская республика

усть-джегута

благоустройство

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 19 авг – РИА Новости. Проект по благоустройству центрального парка в Усть-Джегуте в КЧР стал победителем всероссийского конкурса и выиграл 85 миллионов рублей на реализацию, сообщил в соцсетях глава КЧР Рашид Темрезов.Реконструкция парка во втором по численности городе Карачаево-Черкесии - Усть-Джегуте подразумевает новый ландшафтный дизайн, включает в себя обустройство детской площадки, тематических зон отдыха, рекреации и Wi-Fi.На центральной площади города, прилегающей к парку, появится зона фонтана в этническом стиле. Площадка будет адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья. Работы планируется завершить до конца 2024 года."Яркий, необычный, одинаково комфортный как для детей, так и для взрослых, парк, уверен, станет гордостью всей Карачаево-Черкесии", - написал Темрезов.

https://ria.ru/20220810/konkurs-1808656876.html

усть-джегута

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

усть-джегута, благоустройство, рашид темрезов