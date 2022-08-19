https://ria.ru/20220819/konkurs-1810753125.html
Темрезов: проект парка в КЧР стал победителем всероссийского конкурса
Темрезов: проект парка в КЧР стал победителем всероссийского конкурса - РИА Новости, 19.08.2022
Темрезов: проект парка в КЧР стал победителем всероссийского конкурса
Проект по благоустройству центрального парка в Усть-Джегуте в КЧР стал победителем всероссийского конкурса и выиграл 85 миллионов рублей на реализацию, сообщил... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T14:09
2022-08-19T14:09
2022-08-19T14:09
карачаево-черкесская республика
усть-джегута
благоустройство
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 19 авг – РИА Новости. Проект по благоустройству центрального парка в Усть-Джегуте в КЧР стал победителем всероссийского конкурса и выиграл 85 миллионов рублей на реализацию, сообщил в соцсетях глава КЧР Рашид Темрезов.Реконструкция парка во втором по численности городе Карачаево-Черкесии - Усть-Джегуте подразумевает новый ландшафтный дизайн, включает в себя обустройство детской площадки, тематических зон отдыха, рекреации и Wi-Fi.На центральной площади города, прилегающей к парку, появится зона фонтана в этническом стиле. Площадка будет адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья. Работы планируется завершить до конца 2024 года."Яркий, необычный, одинаково комфортный как для детей, так и для взрослых, парк, уверен, станет гордостью всей Карачаево-Черкесии", - написал Темрезов.
https://ria.ru/20220810/konkurs-1808656876.html
усть-джегута
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
усть-джегута, благоустройство, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Усть-Джегута, Благоустройство, Рашид Темрезов
ЧЕРКЕССК, 19 авг – РИА Новости. Проект по благоустройству центрального парка в Усть-Джегуте в КЧР стал победителем всероссийского конкурса и выиграл 85 миллионов рублей на реализацию, сообщил в соцсетях глава КЧР Рашид Темрезов.
Реконструкция парка во втором по численности городе Карачаево-Черкесии - Усть-Джегуте
подразумевает новый ландшафтный дизайн, включает в себя обустройство детской площадки, тематических зон отдыха, рекреации и Wi-Fi.
На центральной площади города, прилегающей к парку, появится зона фонтана в этническом стиле. Площадка будет адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья. Работы планируется завершить до конца 2024 года.
"Яркий, необычный, одинаково комфортный как для детей, так и для взрослых, парк, уверен, станет гордостью всей Карачаево-Черкесии", - написал Темрезов.