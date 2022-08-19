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КНДР отвергла "дерзкий план" Сеула - РИА Новости, 19.08.2022
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КНДР отвергла "дерзкий план" Сеула
КНДР отвергла "дерзкий план" Сеула - РИА Новости, 19.08.2022
КНДР отвергла "дерзкий план" Сеула
КНДР никогда не примет "дерзкий план" Южной Кореи по улучшению своей экономики в обмен на денуклеаризацию, об этом, как передает агентство Рёнхап, заявила... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T02:17
2022-08-19T05:42
в мире
ким е чжон
южная корея
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. КНДР никогда не примет "дерзкий план" Южной Кореи по улучшению своей экономики в обмен на денуклеаризацию, об этом, как передает агентство Рёнхап, заявила сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в речи по случаю Дня независимости 15 августа подтвердил предвыборное обещание реализовать "дерзкий план" Сеула по поэтапному улучшению экономики Северной Кореи в случае, если та предпримет шаги по денуклеаризации. Южная Корея заявляет о готовности значительно способствовать развитию экономики, энергетики, торговли, сельского хозяйства и других сфер КНДР.Ким Ё Чжон занимает пост заместителя директора отдела пропаганды и агитации Центрального комитета ТПК и, по данным агентства, курирует межкорейские отношения.
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в мире, ким е чжон, южная корея, кндр (северная корея)
В мире, Ким Е Чжон, Южная Корея, КНДР (Северная Корея)
02:17 19.08.2022 (обновлено: 05:42 19.08.2022)
 
КНДР отвергла "дерзкий план" Сеула

Сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР никогда не примет "дерзкий план" Южной Кореи

© AP Photo / Jorge SilvaКим Ё Чжон
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Jorge Silva
Ким Ё Чжон. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. КНДР никогда не примет "дерзкий план" Южной Кореи по улучшению своей экономики в обмен на денуклеаризацию, об этом, как передает агентство Рёнхап, заявила сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в речи по случаю Дня независимости 15 августа подтвердил предвыборное обещание реализовать "дерзкий план" Сеула по поэтапному улучшению экономики Северной Кореи в случае, если та предпримет шаги по денуклеаризации. Южная Корея заявляет о готовности значительно способствовать развитию экономики, энергетики, торговли, сельского хозяйства и других сфер КНДР.
"Я не знаю, с какими наглыми идеями они постучатся в дверь в будущем, но я четко заявляю, что мы никогда не будем иметь с ними дело", - цитирует агентство заявление Ким Ё Чжон, опубликованное в газете "Нодон Синмун", главном печатном органе Трудовой партии Кореи (ТПК).
Ким Ё Чжон занимает пост заместителя директора отдела пропаганды и агитации Центрального комитета ТПК и, по данным агентства, курирует межкорейские отношения.
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