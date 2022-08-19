https://ria.ru/20220819/kndr-1810628283.html

КНДР отвергла "дерзкий план" Сеула

КНДР отвергла "дерзкий план" Сеула - РИА Новости, 19.08.2022

КНДР отвергла "дерзкий план" Сеула

КНДР никогда не примет "дерзкий план" Южной Кореи по улучшению своей экономики в обмен на денуклеаризацию, об этом, как передает агентство Рёнхап, заявила... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T02:17

2022-08-19T02:17

2022-08-19T05:42

в мире

ким е чжон

южная корея

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. КНДР никогда не примет "дерзкий план" Южной Кореи по улучшению своей экономики в обмен на денуклеаризацию, об этом, как передает агентство Рёнхап, заявила сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в речи по случаю Дня независимости 15 августа подтвердил предвыборное обещание реализовать "дерзкий план" Сеула по поэтапному улучшению экономики Северной Кореи в случае, если та предпримет шаги по денуклеаризации. Южная Корея заявляет о готовности значительно способствовать развитию экономики, энергетики, торговли, сельского хозяйства и других сфер КНДР.Ким Ё Чжон занимает пост заместителя директора отдела пропаганды и агитации Центрального комитета ТПК и, по данным агентства, курирует межкорейские отношения.

https://radiosputnik.ria.ru/20220817/koreya-1810148860.html

южная корея

кндр (северная корея)

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Максим Горбачев

в мире, ким е чжон, южная корея, кндр (северная корея)