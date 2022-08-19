https://ria.ru/20220819/kareliya-1810730545.html

В Карелии ограничат пребывание в лесах из-за аномальной жары

В Карелии ограничат пребывание в лесах из-за аномальной жары - РИА Новости, 19.08.2022

В Карелии ограничат пребывание в лесах из-за аномальной жары

Пребывание людей в лесах Карелии ограничат с 20 по 25 августа из-за аномальной жары, сообщили в Минприроды региона. РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T13:44

2022-08-19T13:44

2022-08-19T13:44

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг — РИА Новости. Пребывание людей в лесах Карелии ограничат с 20 по 25 августа из-за аномальной жары, сообщили в Минприроды региона."Режим будет введен в 14 районах республики: Калевальском, Беломорском, Муезерском, Медвежьегорском, Суоярвском, Кондопожском, Сегежском, Лахденпохском, Сортавальском, Питкярантском, Прионежском, Пудожском, Олонецком и Пряжинском", — информирует ведомство на своей официальной странице во "ВКонтакте".Посещение лесов ограничивается из-за аномальной жары, повышающей риск возникновения природных пожаров."Полного запрета нет, однако граждан могут не допустить на отдельные лесные участки, в которых установится высокий класс пожарной опасности (четвертый или пятый), либо будут проводиться работы по ликвидации возгорания. В таких случаях на въездах установят заградительные шлагбаумы и организуют временные посты", — пояснили в ведомстве.Всего с начала сезона по 17 августа в лесах республики возникло 76 пожаров на площади 133,2 гектара.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

республика карелия, туризм, новости - туризм, погода, природа