https://ria.ru/20220819/kardiolog-1810624774.html

Кардиолог дал советы людям с болезнями сердца, что делать при запахе гари

Кардиолог дал советы людям с болезнями сердца, что делать при запахе гари - РИА Новости, 19.08.2022

Кардиолог дал советы людям с болезнями сердца, что делать при запахе гари

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями при задымлении по возможности лучше переехать туда, где оно менее выражено, а если это невозможно, то рекомендуется... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T00:44

2022-08-19T00:44

2022-08-19T00:57

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями при задымлении по возможности лучше переехать туда, где оно менее выражено, а если это невозможно, то рекомендуется оставаться в помещении с кондиционером, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.Как сообщал в четверг врио губернатора Рязанской области Павел Малков, в регионе действуют три очага лесных пожаров общей площадью 181 гектар, накануне очагов было пять. В Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. В Рязани - смог и запах гари, то же самое второй день наблюдается в Москве.Как он пояснил, если уехать невозможно, рекомендуется оставаться в помещении с закрытыми окнами, желательно, чтобы это было помещение с кондиционером или его окна выходили не на солнечную сторону.Если пациент с сердечно-сосудистыми заболеваниями получает лечение, то ему надо продолжить строго соблюдать врачебные предписания, в том числе касающиеся приема лекарственных препаратов, отметил Бойцов.

https://ria.ru/20220818/gar-1810380969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

здоровье - общество, россия