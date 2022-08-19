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Кардиолог дал советы людям с болезнями сердца, что делать при запахе гари - РИА Новости, 19.08.2022
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Кардиолог дал советы людям с болезнями сердца, что делать при запахе гари
Кардиолог дал советы людям с болезнями сердца, что делать при запахе гари - РИА Новости, 19.08.2022
Кардиолог дал советы людям с болезнями сердца, что делать при запахе гари
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями при задымлении по возможности лучше переехать туда, где оно менее выражено, а если это невозможно, то рекомендуется... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T00:44
2022-08-19T00:57
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями при задымлении по возможности лучше переехать туда, где оно менее выражено, а если это невозможно, то рекомендуется оставаться в помещении с кондиционером, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.Как сообщал в четверг врио губернатора Рязанской области Павел Малков, в регионе действуют три очага лесных пожаров общей площадью 181 гектар, накануне очагов было пять. В Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. В Рязани - смог и запах гари, то же самое второй день наблюдается в Москве.Как он пояснил, если уехать невозможно, рекомендуется оставаться в помещении с закрытыми окнами, желательно, чтобы это было помещение с кондиционером или его окна выходили не на солнечную сторону.Если пациент с сердечно-сосудистыми заболеваниями получает лечение, то ему надо продолжить строго соблюдать врачебные предписания, в том числе касающиеся приема лекарственных препаратов, отметил Бойцов.
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здоровье - общество, россия
Здоровье - Общество, Россия
00:44 19.08.2022 (обновлено: 00:57 19.08.2022)
 
Кардиолог дал советы людям с болезнями сердца, что делать при запахе гари

Кардиолог Бойцов посоветовал людям с болезнями сердца при запахе гари закрывать окна

© РИА НовостиСмог
Смог - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости
Смог. Архивное фото
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями при задымлении по возможности лучше переехать туда, где оно менее выражено, а если это невозможно, то рекомендуется оставаться в помещении с кондиционером, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.
Как сообщал в четверг врио губернатора Рязанской области Павел Малков, в регионе действуют три очага лесных пожаров общей площадью 181 гектар, накануне очагов было пять. В Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. В Рязани - смог и запах гари, то же самое второй день наблюдается в Москве.
"В период распространения природных пожаров и задымлений гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями при возможности необходимо переехать в то место, где задымление отсутствует или выражено значительно меньше (другой район города, за город)", - сказал Бойцов журналистам.
Как он пояснил, если уехать невозможно, рекомендуется оставаться в помещении с закрытыми окнами, желательно, чтобы это было помещение с кондиционером или его окна выходили не на солнечную сторону.
Если пациент с сердечно-сосудистыми заболеваниями получает лечение, то ему надо продолжить строго соблюдать врачебные предписания, в том числе касающиеся приема лекарственных препаратов, отметил Бойцов.
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